Indignare în SUA după ce fotografiile nud ale Melaniei Trump au fost prezentate de televiziunea rusă. „S-a tras un foc de avertisment”

O instituție media de stat din Rusia a stârnit indignare în SUA pentru că a difuzat fotografii nud ale Melaniei Trump, în direct, în timpul unei populare emisiuni TV, scrie The Sun.

Imaginele denigratoare au fost difuzat în cadrul emisiunii 60 de Minute de pe rețeaua Russia-1, postul public și cel mai urmărit canal de televiziune din țară. Fotografiile sunt dintr-o ședință foto a viitoare prime doamne a SUA, din anul 2000, pentru revista GQ.

Clipul, care a fost distribuit pe X de Julia Davis, care monitorizează media rusă, începe cu prezentatorul Evgheni Popov care spune că fosta Primă Doamnă se pregătește să se întoarcă la Casa Albă după victoria lui Donald Trump în alegeri.

În timp ce Popov vorbește, pe un ecran mare din spatele său și al co-prezentatoarei și soției sale, Olga Skabeeva, este proiectat un clip cu Trump și Melania împreună la unul dintre mitingurile președintelui ales.

Cu toate acestea, clipul trece rapid la o imagine a Melaniei din timpul ședinței foto a revistei GQ.

„Iată cum arăta Melania în anul 2000”, a spus Popov în timp ce pe ecran apărea o imagine nud a fostei prime doamne.

We're a joke on the world stage. https://t.co/smiSRpiQgC