Ce șanse au frații Menendez, acuzați că și-au ucis părinții, să fie eliberați. Interesul pentru cazul celebru, reaprins după documentarul Netfix

Procurorul din Los Angeles se opune cererii de rejudecare a fraţilor Menendez, condamnaţi acum 30 de ani pentru uciderea părinţilor lor. Cazul celebru a fost readus în atenţia publică de un serial Netflix

Procurorul din Los Angeles a anunţat vineri, 21 februarie, că se opune încercării fraţilor Menendez de a obţine rejudecarea procesului. Fraţii sunt cunoscuţi în Statele Unite pentru uciderea părinţilor lor bogaţi, în 1989.

Erik şi Lyle Menendez, care execută în prezent o condamnare pe viaţă, au ţinut prima pagină a ziarelor atunci când şi-au ucis părinţii, José şi Mary Louise Menendez, în luxoasa lor casă din Beverly Hills.

Un nou proces, pedepse reduse sau graţiere: susţinătorii lor se mobilizează pentru a explora diferitele căi legale disponibile pentru a-i scoate pe fraţii Menendez din închisoare, după mai bine de 30 de ani petrecuţi în spatele gratiilor.

Însă noul procuror din Los Angeles, Nathan Hochman, a declarat că se opune oricărui nou proces. „Concluzionăm în răspunsul nostru informal că instanţa ar trebui să respingă” moţiunea depusă de avocaţii lui Erik şi Lyle Menendez, a spus el, referindu-se la o cerere care ar anula condamnările lor.

Procurorul districtului Los Angeles a declarat că recomandarea sa se bazează în parte pe îndoielile cu privire la veridicitatea probelor invocate de apărare.

Procesul fraţilor, acum în vârstă de 54 şi 57 de ani, unul dintre primele care a fost difuzat la televiziune, chiar înaintea celui al jucătorului de fotbal american O.J. Simpson, a rămas gravat în memoria colectivă americană. Procurorii i-au acuzat pe cei doi tineri, în vârstă de 18 şi 21 de ani la momentul respectiv, că şi-au ucis părinţii pentru a moşteni averea lor de 14 milioane de dolari. Fraţii au prezentat crimele ca pe o încercare disperată de autoapărare, susţinând că au fost violaţi ani de zile de tatăl lor.

Serialul Monsters: The Story of Lyle and Erik Menendez şi un documentar produs de Netflix au reaprins recent interesul pentru acest caz, într-o lume în care mişcarea #MeToo a schimbat percepţia asupra victimelor violenţei sexuale. Cazul generează o frenezie, celebrităţi precum Kim Kardashian susţinând campania online în numele celor doi fraţi. În acelaşi timp, o audiere programată pentru sfârşitul lunii ianuarie pentru a examina cererea lor de eliberare a fost amânată pentru 20 şi 21 martie, din cauza incendiilor care afectau Los Angeles-ul în acea perioadă.

O altă posibilitate ca fraţii Menendez să îşi recapete libertatea este că guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, „are cererea de graţiere pe birou şi poate face ce vrea, când vrea”, a declarat Nathan Hochman.

