De frica lui Trump, peste un milion de migranți ilegali au părăsit SUA din proprie inițiativă

Autor: Adrian Zia
Vineri, 08 August 2025, ora 23:44
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Peste un milion de migranți fără documente au părăsit Statele Unite din proprie inițiativă de când președintele Donald Trump a preluat funcția, a declarat, vineri, 8 august, secretarul pentru Securitate internă, Kristi Noem, transmite AFP.

Noem a mai spus că sute de mii de ”străini ilegali cu antecedente penale” au fost arestați din ianuarie și că ”niciun străin ilegal” nu a intrat în țară în ultimele trei luni.

”(Aceasta) este prima dată în istoria acestei națiuni când vedem un astfel de nivel de securitate la granițele țării noastre”, a declarat ea într-o conferință de presă la Chicago.

”Prioritățile noastre principale au fost următoarele două: securizarea granițelor și arestarea criminalilor periculoși.

Am lucrat la eliminarea din țara noastră a străinilor ilegali periculoși – criminali, violatori, traficanți de droguri, traficanți de persoane”, a spus ea.

Noem a spus că mii de migranți s-au ”auto-deportat” folosind o aplicație creată de Departamentul Securității Interne.

”Dar știm, de asemenea, că sute de mii de oameni au plecat de bunăvoie, fără a utiliza un program guvernamental în acest sens. Credem că peste un milion de oameni s-au întors acasă de bunăvoie de când am început această administrație”, a spus ea.

Trump a promis în timpul campaniei sale pentru Casa Albă că va deporta milioane de migranți fără documente și a luat măsuri pentru a extinde semnificativ agenția federală responsabilă în principal de acest lucru, Immigration and Customs Enforcement (ICE).

”Președintele Trump ne-a alocat resursele necesare pentru a angaja 10.000 de noi ofițeri ICE”, a declarat Noem.

”Am deschis procesul de recrutare de mai puțin de o săptămână și avem deja peste 80.000 de candidați pentru aceste posturi”, a adăugat ea.

Noem a criticat dur, în cadrul conferinței de presă, oficialii din Illinois și din alte state conduse de democrați, acuzându-i că ”obstrucționează” eforturile federale de a-i expulza pe migranții fără documente.

#SUA, #migranti ilegali sua, #Trump presedinte SUA , #SUA
