De frica lui Trump, peste un milion de migranți ilegali au părăsit SUA din proprie inițiativă

Peste un milion de migranți fără documente au părăsit Statele Unite din proprie inițiativă de când președintele Donald Trump a preluat funcția, a declarat, vineri, 8 august, secretarul pentru Securitate internă, Kristi Noem, transmite AFP.

Noem a mai spus că sute de mii de ”străini ilegali cu antecedente penale” au fost arestați din ianuarie și că ”niciun străin ilegal” nu a intrat în țară în ultimele trei luni.

”(Aceasta) este prima dată în istoria acestei națiuni când vedem un astfel de nivel de securitate la granițele țării noastre”, a declarat ea într-o conferință de presă la Chicago.

”Prioritățile noastre principale au fost următoarele două: securizarea granițelor și arestarea criminalilor periculoși.

Am lucrat la eliminarea din țara noastră a străinilor ilegali periculoși – criminali, violatori, traficanți de droguri, traficanți de persoane”, a spus ea.

Noem a spus că mii de migranți s-au ”auto-deportat” folosind o aplicație creată de Departamentul Securității Interne.

”Dar știm, de asemenea, că sute de mii de oameni au plecat de bunăvoie, fără a utiliza un program guvernamental în acest sens. Credem că peste un milion de oameni s-au întors acasă de bunăvoie de când am început această administrație”, a spus ea.

Trump a promis în timpul campaniei sale pentru Casa Albă că va deporta milioane de migranți fără documente și a luat măsuri pentru a extinde semnificativ agenția federală responsabilă în principal de acest lucru, Immigration and Customs Enforcement (ICE).

”Președintele Trump ne-a alocat resursele necesare pentru a angaja 10.000 de noi ofițeri ICE”, a declarat Noem.

”Am deschis procesul de recrutare de mai puțin de o săptămână și avem deja peste 80.000 de candidați pentru aceste posturi”, a adăugat ea.

Noem a criticat dur, în cadrul conferinței de presă, oficialii din Illinois și din alte state conduse de democrați, acuzându-i că ”obstrucționează” eforturile federale de a-i expulza pe migranții fără documente.

