„Sugerați că femeile de la mitingurile pro-avort cu urâte și grase? DA!” Cine e Matt Gaetz, care va conduce Justiția americană sub Trump. VIDEO

Donald Trump a anunțat că îl pune pe unul dintre cei mai controversați și radicali membri ai Camerei Reprezentanților în fruntea Departamentului de Justiție. Matt Gaetz, care reprezintă Florida, i-a luat apărarea lui Donald Trump în procese, este unul dintre oamenii foarte loiali viitorului președinte și unul dintre cei mai duri critici ai Justiției americane din ultimii patru ani. Totodată, a fost anchetat ani de zile pentru hărțuire sexuală.

Donald Trump, în mesajul în care a anunțat că l-a ales pe Matt Gaetz pentru șefia Justiției, a anunțat și care e misiunea acestuia.

„Puține chestiuni sunt mai importate în America decât terminarea folosirii sistemului de justiție în scopuri de partid. Matt va încheia asta, va proteja granițele, va destructura crima organizată și va reda americanilor încrederea în Departamentul de Justiție, acum grav afectată.

Matt va elimina corupția sistemică de la Departamentul de Justiție și va duce departamentul înapoi la adevărata sa misiunea, combaterea infracțiunilor și protejarea democrației și Constituției” a scris echipa de campanie a lui Trump.

În același mesaj, Matt Gaetz este lăudat că i-a ținut spatele lui Donald Trump în ancheta despre legăturile viitorului președinte cu Rusia și că a scos la iveală corupția din administrație.

Gaetz este îndrăgit de către tabăra MAGA pentru declarații incorecte politic pe care le face. O jurnalistă l-a întrebat, în 2022, dacă este adevărat că el consideră că femeile care participă la mitinguri pro-avort sunt grase și urâte, așa cum reiese din declarațiile sale publice. Răspunsul a fost un „da” categoric și le-a zis celor care se simt ofensați de asta să se simtă ofensați.

Reporter: Is it safe to say that, based off your comments, you're suggesting that these women at these abortion rallies are ugly and overweight?

Gaetz: Yes.

Reporter: What do you say to people who think those comments are offensive?

Gaetz: Be offended.

BASED @MattGaetz 🔥 pic.twitter.com/6TbtFzGVHC