Guvernatorul celui mai mare stat SUA avertizează că Trump nu va mai pleca de la putere: „Treziți-vă, vă pierdeți țara! Credeți că glumește când vorbește despre 2028” VIDEO

Donald Trump este extrem de serios în ceea ce privește candidatura pentru un al treilea mandat, încălcând Constituția SUA, a declarat miercuri, 27 august, Gavin Newsom, avertizând americanii să se „trezească” la ceea ce a descris ca fiind o ignorare flagrantă a președintelui față de normele democratice. Guvernatorul Californiei a declarat că SUA trebuie să se „trezească” la amenințarea reprezentată de ignorarea normelor democratice de către președinte.

„Nu cred că Donald Trump își dorește alte alegeri”, a declarat Newsom, un democrat, în timpul unui interviu în direct la un summit găzduit de Politico în Sacramento, capitala Californiei. „Tipul ăsta nu crede în alegeri libere și corecte”, a declarat Newsom conform The Guardian.

Newsom, care a atras atenția națională în ultimele săptămâni pentru trolling-ul său nemilos la adresa lui Trump online și care este considerat pe scară largă un candidat la președinție, a spus că a primit o grămadă de două duzini de șepci „Trump 2028” trimise de susținătorii președintelui.

„Credeți că glumește despre 2028?”, a întrebat Newsom publicul. Remarcând planurile ambițioase - și controversate - ale lui Trump de a construi o sală de bal de stat de 90.000 de metri pătrați în apropierea aripii de est a Casei Albe, plină de ornamente aurii care amintesc de cea construită la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida, Newsom a remarcat: „Cine cheltuiește 200 de milioane de dolari pe o sală de bal acasă și apoi părăsește casa?”

„Statul de drept este înlocuit de statul lui Don”, a declarat Newsom.

Guvernatorul a avertizat anterior că Trump va încerca să se agațe de putere dincolo de mandatul său, așa cum a făcut în 2020, când a încercat să anuleze victoria lui Joe Biden cu acuzații nefondate de fraudă electorală - o campanie care a culminat cu atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului de către susținătorii săi care încercau să oprească certificarea rezultatelor.

Însă miercuri, el a adăugat o nouă informație la argumentația sa, dezvăluind că Trump a ridicat subiectul în timpul unei întâlniri de 90 de minute la Biroul Oval din februarie, când guvernatorul a călătorit la Washington pentru a solicita ajutor federal în caz de dezastru, ajutor pe care președintele recent învestit amenințase că îl va reține după incendiile mortale din Los Angeles. Potrivit lui Newsom, Trump a indicat un portret al lui Franklin D. Roosevelt, singurul președinte american care a servit mai mult de două mandate.

„Am spus: «Știu exact ce vrei să spui»”, a spus Newsom. „Și apoi a continuat la nesfârșit despre al treilea mandat.”

Este neobișnuit ca un lider politic, în special un guvernator în exercițiu, să divulge detalii despre un schimb de replici la Biroul Oval cu președintele. Dar Newsom a părut netulburat de încălcarea protocolului. „Se pare că nu mai există reguli”, a spus el.

Întrebat despre ce s-a mai discutat, el a spus că conversația a atins și ceea ce a descris ca fiind „escrocheria cripto” a președintelui, ceea ce i-a atras observația lui Trump că o „monedă meme” „nici măcar nu era o monedă”.

Deși Trump a declarat că va fi „președinte timp de opt ani” – și că este interzis de Constituție să își exercite un al treilea mandat – a luat în considerare în mod repetat această posibilitate în mod public. Citând cele patru victorii electorale ale lui Roosevelt ca precedent, Trump a sugerat că ar putea exista modalități de a ocoli cel de-al 22-lea amendament – ​​adoptat după alegerea lui Roosevelt pentru un al patrulea mandat – care prevede: „Nicio persoană nu va fi aleasă în funcția de președinte de mai mult de două ori”.

Întrebat la începutul acestei luni dacă va candida din nou, Trump a spus „nu, probabil că nu”. Dar apoi a adăugat: „Aș vrea să candidez. Am cele mai bune rezultate în sondaje pe care le-am avut vreodată”.

În timpul interviului, Newsom i-a implorat pe democrați să se ridice și să „combată focul cu foc”, așa cum făcea în California cu o propunere de redistribuire a circumscripțiilor electorale care ar compensa un proces electoral propus de Trump pentru a asigura încă cinci locuri republicane în Texas. Californienii vor vota în noiembrie dacă să anuleze temporar comisia independentă de redistribuire a statului și să adopte noi hărți ale Congresului care ar oferi democraților un avantaj mai mare în cinci districte ale Camerei Reprezentanților din SUA deținute de republicani.

Postura mai combativă a lui Newsom – în special batjocura sa online la adresa lui Trump și a aliaților săi republicani – a părut să atingă o sensibilitate. Săptămâna aceasta, Trump a ripostat, numindu-l pe guvernatorul Californiei un „tip de treabă” care „arată bine”, dar care este și „incompetent”.

Miercuri, Newsom i-a implorat pe americani să ia în serios amenințările lui Trump.

„Treziți-vă”, a spus el. „Pierdem această țară în timp real. Aceasta nu este o exagerare, aceasta nu este o exagerare.”

