George și Alex Soros se pregătesc pentru o posibilă confruntare cu administrația Trump. „Dă-mi omul, și-ți voi găsi infracțiunea”

Pe fondul unor presiuni în creștere din partea administrației americane, George Soros și fiul său, Alex, continuă să finanțeze organizații progresiste, în ciuda unor posibile anchete din partea autorităților fiscale și judiciare.

La scurt timp după ce un oficial al Departamentului de Justiție al SUA a îndrumat procurorii să investigheze activitățile fundațiilor Soros, Alex Soros a făcut o remarcă ironică unui prieten, citând un vechi slogan stalinist: „Dă-mi omul, și-ți voi găsi infracțiunea.”

Conform unor surse apropiate fundației, administrația Trump ia în considerare modificări în cadrul Agenției Fiscale Americane (IRS), care ar permite declanșarea mai ușoară a anchetelor penale asupra unor organizații progresiste, inclusiv Fundațiile pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundations). Reprezentanții fundației afirmă că activitățile lor sunt conforme cu legislația și transparent documentate, iar până în prezent nu au fost contactați direct de către autorități, scrie The Wall Street Journal.

În paralel, o serie de organizații nonprofit progresiste avertizează Congresul că administrația ar putea încerca să convingă instituțiile financiare să înghețe conturile unor donatori importanți ai Partidului Democrat. Potrivit acestora, o astfel de măsură ar putea avea efecte semnificative asupra alegerilor legislative de la mijloc de mandat din 2026.

Se estimează că, în 2025, Open Society va distribui granturi în valoare totală de 1,4 miliarde de dolari. Finanțările acoperă un spectru larg, de la organizații precum Planned Parenthood, până la inițiative din Africa ce sprijină comunități afectate de schimbările climatice.

„Nu vom fi intimidați în tăcere”

„Nu vom fi intimidați în tăcere”, a declarat Binaifer Nowrojee, președinta Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. George și Alex Soros au refuzat să acorde interviuri.

În ultimele luni, Alex Soros – care a preluat conducerea fundației și a super PAC-ului asociat în 2023 – a continuat să participe la conferințe internaționale și să se întâlnească cu lideri politici. Recent, el a fost prezent la Sarajevo, la o reuniune a organizației Crisis Group, iar ulterior la Londra.

Pe fondul acestor tensiuni, alți donatori majori ai Partidului Democrat au redus sprijinul financiar, invocând incertitudini politice sau temeri că ar putea deveni ținte ale administrației. Printre aceștia se numără Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, și miliardara Karla Jurvetson din California.

Între timp, Partidul Republican a reușit să atragă fonduri semnificative. Comitetul de acțiune politică (PAC) al președintelui Trump a strâns 117 milioane de dolari, în timp ce Comitetul Democrat pentru Campanii în Camera Reprezentanților a înregistrat 80 de milioane de dolari.

Deși George Soros a fost adesea ținta criticilor din partea republicanilor, de-a lungul anilor a evitat să le răspundă direct. În prezent, apropiați ai acestuia încearcă să mobilizeze sprijin public în favoarea fundației. Michael Vachon, consilier politic al lui Soros, a transmis recent un apel către susținători pentru a semna o petiție de sprijin.

Președintele Trump a intensificat atacurile la adresa lui Soros

Fondator al Open Society în anii 1970, George Soros a donat de-a lungul deceniilor peste 32 de miliarde de dolari în întreaga lume. Inițiativele sale, concentrate pe promovarea democrației și a drepturilor omului, au atras critici dure din partea unor lideri autoritari sau a grupărilor conservatoare.

În ultima perioadă, președintele Trump a intensificat atacurile la adresa lui Soros. În 2023, l-a acuzat pe procurorul din Manhattan, Alvin Bragg, că ar fi fost „ales și finanțat de Soros”, făcând referire la donații acordate unei organizații care susținea candidați progresiști.

Mai recent, Trump a sugerat că George și Alex Soros ar trebui anchetați în baza legislației RICO, utilizată în SUA pentru combaterea criminalității organizate. Un raport al think tank-ului conservator Capital Research Center a acuzat Fundațiile Soros că au finanțat organizații care susțin „terorismul ecologist”, precum mișcarea Sunrise, implicată într-un protest din statul Georgia în care mai mulți activiști au fost arestați pentru violențe.

Fundația a negat categoric acuzațiile: „Condamnăm terorismul și nu finanțăm astfel de acțiuni, punct”, a spus Binaifer Nowrojee.

Un reprezentant al mișcării Sunrise a afirmat că activitatea organizației este exclusiv pașnică și axată pe schimbări de politici în domeniul climatic.

Oficialii Open Society subliniază că, într-un context în care libertatea de exprimare este tot mai contestată, orice pas înapoi ar reprezenta o trădare a principiilor pe care fundația le apără de decenii.

„Una dintre metodele autoritarismului este intimidarea, închiderea spațiului civic prin amenințări și reducerea libertății de exprimare”, a adăugat Nowrojee, citat de The Wall Street Journal.

