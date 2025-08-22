Inteligența artificială și nota de plată pentru mediu. Google dezvăluie consumul de energie, apă și emisii de carbon generate de Gemini

Într-un gest rar de transparență în industria tehnologică, Google a publicat recent date detaliate privind impactul de mediu al modelului său generativ de inteligență artificială, Gemini. Potrivit The Wall Street Journal, compania a dezvăluit formulele și metodologia utilizate pentru a calcula emisiile de dioxid de carbon, consumul de energie și de apă aferente fiecărui prompt trimis sistemului.

Un singur text de interogare către Gemini echivalează cu 0,03 grame de emisii de CO₂, implică un consum energetic similar cu funcționarea unui televizor timp de nouă secunde și utilizează aproximativ cinci picături de apă – folosită în principal pentru răcirea infrastructurii digitale. Google susține că este prima dintre marile companii tehnologice care publică în mod transparent aceste cifre.

„Ca industrie, nu avem o metodologie unitară pentru a măsura consumul de energie”, a recunoscut Parthasarathy Ranganathan, cercetător principal în cadrul Google. Cu toate acestea, gigantul din Silicon Valley încearcă să tempereze îngrijorările tot mai pregnante privind costurile ecologice ale expansiunii inteligenței artificiale. Conform raportului publicat, consumul mediu de energie pe prompt s-a redus de 33 de ori față de anul trecut. În același timp, Google recunoștea, într-un alt document, că emisiile sale totale de carbon au crescut cu 51% din 2019, în principal din cauza extinderii AI.

Impactul este resimțit deja

Această evoluție nu este izolată. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, consumul global de electricitate al centrelor de date ar putea depăși, până în 2030, pragul de 945 TWh – mai mult decât consumul anual al Japoniei. Impactul este resimțit deja: unele centre de date specializate în inteligență artificială pot consuma energie comparabilă cu cea a unui oraș de dimensiuni mici, iar pentru răcirea infrastructurii sunt necesare volume de apă comparabile cu necesarul unui cartier întreg, avertizează Uniunea Oamenilor de Știință Îngrijorați (Union of Concerned Scientists).

Estimările privind viitorul infrastructurii AI sunt la fel de îngrijorătoare: cele mai mari centre de date bazate pe modele avansate de AI ar putea consuma de 20 de ori mai multă energie decât 100.000 de locuințe. Iar presiunea este deosebit de mare în SUA, unde aproape jumătate din creșterea cererii de electricitate în următorii cinci ani va proveni din acest sector.

Un alt aspect sensibil este consumul de apă. Un raport recent al companiei franceze Mistral AI arată că generarea unei singure pagini de text cu modelul Mistral Large 2 necesită 0,05 litri de apă – suficient pentru a cultiva o ridiche. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a admis și el problema: o cerință către ChatGPT consumă, în medie, cât un cuptor pornit timp de o secundă și ceva, plus a cincisprezecea parte dintr-o linguriță de apă. Cu toate acestea, compania nu a publicat metodologia care a stat la baza acestor cifre.

Ce e de făcut?

Există însă și propuneri pentru reducerea amprentei ecologice. Printre acestea: întârzierea intenționată a răspunsurilor la solicitările non-urgente, utilizarea apei reciclate pentru răcirea serverelor, simplificarea interogărilor sau utilizarea unor modele mai compacte. „Cu cât întrebarea este mai simplă, cu atât scade consumul energetic,” explică Vijay Gadepalli, cercetător la MIT.

În paralel cu publicarea acestor date, Google a anunțat investiții în surse alternative de energie. Printre proiectele menționate se află parteneriate în domeniul energiei geotermale și hidro, dar și un acord cu Kairos Power pentru dezvoltarea unui reactor nuclear de generație nouă în statul Tennessee. Totuși, analiștii atrag atenția că astfel de inițiative ar putea întâmpina obstacole legislative, în special în SUA, unde reglementările privind energia nucleară rămân stricte și fragmentate.

Pe termen lung, experții avertizează că nu doar consumul pe utilizator este relevant, ci amploarea utilizării inteligenței artificiale la scară globală. „Impactul unui singur prompt este neglijabil. Dar miliarde de utilizatori, care interacționează zilnic cu AI prin zeci de centre de date, înseamnă că presiunea asupra mediului va continua să crească, dacă nu apar măsuri concrete de reducere a costurilor ecologice”, subliniază reprezentanții Google.

