Pe cine dă vina Secret Service pentru tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump

Secret Service a acuzat poliția locală că nu a securizat acoperișul de pe care atacatorul Thomas Matthew Crooks a încercat să îl asasineze pe fostul președinte Donald Trump, insistând că acesta se afla în afara perimetrului pe care agenția federală avea sarcina de a-l proteja.

În schimb, securizarea și patrularea terenului fabricii AGR International Inc. situat la aproximativ 130 de metri de scena unde Trump a vorbit sâmbătă - a fost responsabilitatea poliției locale din Pennsylvania, a declarat reprezentantul Secret Service Anthony Gugliemi, potrivit The New York Times.

Secret Service a fost însărcinat doar cu securizarea terenului unde a avut loc mitingul lui Trump, poliția locală fiind recrutată pentru a sprijini aceste eforturi și pentru a păzi zona din afara perimetrului unde se desfășura mitingul.

Ce spun oamenii care locuiesc în zonă

Dar vecinii care locuiesc în apropiere de Butler Farm Show Grounds au declarat pentru The New York Post că nu au fost vizitați de nicio agenție de aplicare a legii - locală sau federală - în zilele anterioare sau în timpul mitingului.

"Nimeni nu m-a contactat. Nimeni nu m-a sunat, nimeni nu s-a oprit aici", a declarat Valerie Fennell, a cărei casă se află chiar dincolo de un pâlc de copaci din fața fabricii AGR.

"Mă gândeam că, la cât de aproape este casa mea, aceasta ar putea face parte dintr-un post de comandă la un moment dat", a spus ea.

Și Fennell nu a fost singura care nu a fost contactată de forțele de ordine - ea a spus că întregul ei cartier a fost lăsat în pace, în ciuda proximității lor față de locul de desfășurare a mitingului.

"Vorbeam ieri cu vecinii mei și niciunul dintre ei nu primise un telefon. Sau orice altceva", a spus ea, în timp ce sora ei, Debra, i-a dat dreptate.

"Cred că este cam aceeași întrebare pe care și-o pune toată lumea: de ce acea zonă nu a fost securizată."

Greșeli în lanț

Se pare că deficiențele au continuat și în timpul mitingului.

Potrivit CNN, participanții au sesizat că l-au văzut pe Thomas Crooks, în vârstă de 20 de ani, acționând suspect în apropierea detectoarelor de metale de la miting, iar forțele de ordine locale au fost notificate și au transmis avertismente prin radio către Secret Service pentru a fi cu ochii pe el.

De asemenea, se pare că a fost văzut cu o pușcă în fața unui punct de control de securitate pentru a intra la miting, iar mai târziu a fost văzut sărind "de pe un acoperiș pe altul" înainte de a se stabili pe fabrica AGR.

Poliția nu a reușit să îl localizeze în timpul acestor alerte, înainte de a i se spune că este un bărbat înarmat pe acoperișul AGR.

În jurul orei locale 18:10, un ofițer de poliție locală a urcat pe o scară pe acoperiș și a ajuns față în față cu Crooks, dar acesta a îndreptat pușca spre el, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Associated Press.

Ofițerul s-a dat înapoi pe scară, iar în acele momente, Crooks a tras aproximativ opt gloanțe asupra participanților la miting. Un glonț i-a șters urechea lui Trump, altul l-a lovit mortal pe un participant, Corey Comperatore, și a rănit grav alte două persoane din mulțime.

În câteva clipe, lunetiștii Secret Service aflați pe acoperișul unui hambar din spatele scenei l-au împușcat mortal pe Crooks. Lunetiștii păreau să fi țintit în direcția lui Crooks înainte de a deschide focul asupra acestuia, deși nu este clar dacă l-au văzut.

Secret Service a confirmat că a apelat la forțele de ordine locale pentru a asigura securitatea evenimentului, declarând pentru Washington Post că este o practică obișnuită să depindă de agențiile locale pentru sprijin.

În plus, cel puțin șase ofițeri din unitățile tactice ale comitatului Butler au completat echipa de contraatac a Secret Service - agenții puternic înarmați care au acoperit evacuarea lui Trump - care a inclus doar doi membri ai Secret Service.

Cele două echipe de lunetiști ale Secret Service au fost sprijinite de două echipe locale de lunetiști.

Poliția din Pennsylvania a confirmat că a asistat Secret Service și că o face în mod regulat atunci când oficiali guvernamentali de profil înalt vin în oraș, dar că agenția federală are conducerea și controlul.

"Secret Service are întotdeauna inițiativa în ceea ce privește securizarea unui astfel de eveniment", a declarat reporterilor lt. col. George Bivens de la Poliția de Stat din Pennsylvania.

"Colaborăm cu ei pentru a furniza tot ceea ce solicită Secret Service, dar ei sunt cei care conduc în ceea ce privește securitatea", a spus el.

Acum congresmanii cer o anchetă asupra Secret Service pentru a afla cum a fost posibil ca Crooks să se apropie la milimetri de asasinarea lui Trump. Președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, a anunțat că intenționează să o convoace pe directoarea agenției, Kimberly Cheatle, pentru o audiere pe 22 iulie.

