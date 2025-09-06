Administrația SUA, atac la adresa băncii centrale americane: „Direcția Federal Reserve trebuie schimbată”

Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 09:39
Șeful FED, Jerome Powell FOTO X/Federal Reserve

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat vineri, 5 septembrie, că Rezerva Federală (Fed) ar trebui să facă obiectul unei examinări complete, o nouă palmă pentru instituția monetară care a fost îndemnată de președintele SUA Donald Trump să reducă rata dobânzilor.

„Fed trebuie să schimbe direcția”, a declarat Scott Bessent într-un articol publicat în Wall Street Journal.

În opinia sa, „credibilitatea și legitimitatea politică” a băncii centrale americane sunt „amenințate” deoarece instituția și-a depășit mandatul.

Secretarul Trezoreriei cheamă la o „revizuire onestă, independentă și imparțială a întregii instituții, inclusiv politica monetară, reglementarea (bancară), comunicațiile, personalul și cercetarea”.

Acest atac în toată regula vine în contextul în care Fed este sub presiune continuă din partea președintelui Trump, care cere rate ale dobânzilor mai mici pentru a facilita accesul la credite.

Bancherii centrali americani au preferat până în prezent să nu se atingă nivelul dobânzilor, temându-se de o revenire a inflației din cauza noilor tarife impuse de Casa Albă.

Trump îl denigrează constant pe președintele Fed, Jerome Powell, și încearcă, de asemenea, să demită o guvernatoare. Dacă ea pleacă, el va putea să-i numească succesorul. Powell a fost numit tot de Trump, dar în primul său mandat, și a stat pe toată președinția lui Biden în fruntea Fed.

Aceste inițiative ilustrează, potrivit opoziției democrate, dorința șefului statului de a prelua controlul asupra instituției care ar trebui să stabilească ratele independent de capriciile politice.

În articolul său, Bessent consideră, în special, că Fed s-a implicat prea mult în reglementarea sistemului bancar, cu riscul unui „conflict inevitabil”.

Băncile centrale stabilesc ratele dobânzilor la care instituțiile bancare pot împrumuta sau depune bani, influențând astfel ratele dobânzilor acordate de bănci și, prin urmare, mersul economiei.

Adversarul lui Trump, numit chiar de el

Donald Trump l-a desemnat, în 2017, pe Jerome Powell pentru funcția de președinte al Rezervelor Federale (Fed).

"Am plăcerea și onoarea de a anunța desemnarea lui Jerome Powell pentru a fi următorul președinte al Rezervelor Federale. Este puternic, este determinat, este inteligent. Și, dacă va fi confirmat în funcție de către Senat, își va folosi talentele considerabile pentru a conduce sistemul bancar central al națiunii noastre", a precizat atunci Donald Trump.

Jerome Powell, avocat, fost investitor în domeniul bancar devenit multimilionar, este membru al Consiliului guvernatorilor Rezervelor Federale (Fed) din mai 2012.

