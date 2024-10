Hackerii chinezi ar putea avea acces la telefoanele politicienilor de top din SUA

La începutul acestui an, oficialii americani din domeniul securității statului au descoperit prezența unui grup de hackeri legat de China în sistemele de telecomunicații din SUA. Potrivit serviciilor de informații occidentale, acesta este Salt Typhoon. Însă abia recent s-a aflat ce informații vânează hackerii, relatează The New York Times.

Hackerii chinezi au vizat date din telefoanele candidatului republican la președinția SUA, Donald Trump, și ale candidatului său la vicepreședinție, J.D. Vance, ale liderului majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, ale persoanelor din staff-ul vicepreședintelui și candidatului la președinția SUA, Kamala Harris, și ale altor înalți funcționari.

Săptămâna aceasta, FBI și Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) au informat campania lui Trump că el și Vance se numără printre persoanele ale căror numere de telefon au fost vizate de hacking. Este posibil ca hackerii să se afle încă în sistemele Verizon, dar nu este clar dacă aceștia mai încearcă să recupereze date.

Anchetatorii lucrează pentru a determina ce date ar fi putut obține hackerii. Cu toate acestea, ei sunt deja „profund îngrijorați” de posibilul volum de date compromise și de gama largă de posibile victime.

FBI și CISA au atribuit oficial atacul asupra telefoanelor unor politicieni de top unor „actori asociați cu Republica Populară Chineză”.

„Informațiile din telefoanele utilizate de candidatul la președinție și de adjunctul său ar putea fi o mină de aur pentru serviciile de informații chineze: pe cine au sunat și au trimis mesaje, cât de des au vorbit cu anumite persoane și cât timp au vorbit cu acestea. Aceste date ar putea fi și mai utile dacă hackerii le-ar putea urmări în timp real.

Datele privind comunicațiile candidaților la președinție și vicepreședinție - chiar și în absența conținutului apelurilor și mesajelor - ar putea ajuta, de asemenea, un adversar precum China să identifice și să selecteze mai bine persoanele din cercul intim al lui Trump pentru operațiuni de influență”, se arată în articol.

Nu se știe încă dacă hackerii au obținut înregistrările telefonice și mesajele text. Acest lucru va depinde în mare măsură de aplicațiile de mesagerie utilizate de victime și de modul în care datele au fost deplasate în sistemele companiilor de telefonie.

Statele Unite și Marea Britanie au acuzat China de o campanie de spionaj cibernetic la scară largă care ar fi afectat milioane de persoane, inclusiv legislatori, academicieni și jurnaliști, precum și companii, inclusiv contractori din domeniul apărării.

