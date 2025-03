Imaginea României în fața SUA. Scandalurile și controversele care au înghețat relația țării noastre cu partenerul strategic

La aproape trei luni de când Donald Trump a revenit la Casa Albă, reprezentanții Statelor Unite au lansat o serie de critici la adresa României. În aceste condiții, se ridică semne de întrebare cu privire la imaginea, credibilitatea României față de partenerul strategic. Se află țara noastră într-o criză de imagine, în raport cu superputerea globală?

În ultimele luni, la nivel internațional, România s-a făcut remarcată prin mai multe subiecte controversate. Vicepreședintele J. D. Vance a dat exemplu de „așa nu” instituțiile din România, atunci când a vorbit despre modul în care Uniunea Europeană se îndepărtează de „valorile democratice”.

„Situația s-a degradat atât de rău că, în decembrie trecut, România a anulat, pur și simplu, alegerile prezidențiale pe baza unor argumente subțiri ale unui serviciu de informații și pe baza presiunii venite de pe continent”, a declarat Vance, la Conferința pentru Securitate de la Munchen, din 14 februarie 2025.

1. Anularea alegerilor din România

Ulterior, pe 20 februarie, la Conferința Conservatorilor de la Washington, J. D. Vance a dat România încă o dată, drept exemplu negativ. Establishmentul de la București nu împărtășește valori comune cu cel de la Washington, a precizat vicepreședintele. Practic, este vorba despre o poziție fără precedent în relația româno-americană, în ultimii 35 de ani.

„Ceea ce încerc să le spun prietenilor noștri europeni, și cred că ei sunt prietenii noștri, este că această prietenie se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă încarcerezi oameni pentru că spun că ar trebui să ne închidem granița. Și nu ai valori comune dacă anulezi alegerile pentru că nu-ți plac rezultatele – asta s-a întâmplat în România. Nu ai valori comune dacă ți-e atât de frică de propriul tău popor încât îl reduci la tăcere”, a declarat Vance.

Poziția lui J. D. Vance a fost întărită de către directorul general din Intelligence-ul SUA, Tulsi Gabbard. România a fost dată din nou exemplu de „așa nu”.

„Am auzit foarte clar în timpul discursului vicepreședintelui Vance de la Munchen, diferite exemple ale modului în care acești parteneri europeni și aliați vechi, în multe cazuri, implementează de fapt politici care subminează democrația, care arată că nu cred de fapt în vocile oamenilor care sunt auzite și implementează politici împotriva libertății. Vedem acest lucru în Regatul Unit. Vedem acest lucru în Germania. Am văzut acest lucru odată cu respingerea alegerilor din România”, a declarat Gabbard.

De asemenea, Elon Musk, omul de încredere al lui Donald Trump, a transmis în repetate rânduri critici la adresa oficialilor din statul român, pentru modul în care au gestionat alegerile, în contextul ascensiunii lui Călin Georgescu, care ar fi fost mare favorit în cursa pentru Palatul Cotroceni.

Între timp, alegerile prezidențiale au rămas anulate, iar Călin Georgescu a fost interzis. Faptul că decizia a fost luată fără a exista în prealabil o sentință penală împotriva lui „CG” și în condițiile în care anul trecut a fost validat, de BEC și de CCR, a generat noi tensiuni în societate.

Astfel, alegerile se vor relua de la zero, în mai 2025. Până astăzi, CSAT sau alte instituții din România nu au prezentat informații suplimentare, pentru a justifica necesitatea anulării alegerilor, în afara suspiciunilor potrivit cărora „un actor statal” ar fi intervenit în procesul electoral. Președintele interimar Ilie Bolojan nu a putut aduce lămuriri în acest sens.

2. Frații Tate și persoanele vulnerabile pe care le-ar fi abuzat, în România

România a ajuns în atenția oficialilor și cetățenilor americani cu un alt subiect controversat, cazul fraților Tate. Guvernul de la București i-a eliberat recent pe Andrew și Tristan Tate, inculpați pentru trafic sexual, din arestul la domiciliu impus de instanțe și le-a permis să zboare în SUA. Cei doi influenceri au aterizat în Florida, iar procurorul general al statului menționat, James Uthmeier, a anunțat demararea unei anchete penale împotriva lui Andrew și Tristan.

Procurorii români îl acuză pe frații Tate, plus alte două persoane, complici, că au format un grup infracțional pentru a exploata sexual femei. În rechizitoriul procurorilor figurează șapte victime, care ar fi fost recrutate prin promisiuni false de dragoste și căsătorie. Aceste femei ar fi fost constrânse să creeze conținut pornografic, pentru beneficiul financiar al fraților Tate. Practic, ar fi vorba despre metoda „Loverboy”.

Andrew este inculpat și pentru viol, în România. Procurorii au identificat 35 de presupuse victime ale fraților Tate pe parcursul unei anchete, inclusiv două fete minore. De asemenea, procurorii români îi acuză pe frații Tate că aceștia „corupeau persoane vulnerabile”. Victimele ar fi fost găzduite în niște imobile din România, în care ar fi fost silite să producă materiale pornografice. Printre acuzații se numără forțarea unei tinere de 17 ani să genereze conținut interzis minorilor. Procurorii susțin că aceste acțiuni demonstrează o exploatare sistematică.

În plus, acuzațiile împotriva lui Andrew nu se limitează la România. Autoritățile britanice au emis mandate de arestare pe numele lui și al fratelui său pentru acuzații de violență sexuală comisă între 2012 și 2015. În acest sens, România a și aprobat o cerere de extrădare a guvernului britanic.

3. Fostul președinte al României, umilit de către președintele SUA, Donald Trump

Pe data de 13 martie, Donald Trump a vorbit în cadrul întâlnirii din Biroul Oval, despre contracandidatul lui Rutte la șefia NATO, președintele demisionar al României, Klaus Iohannis. „Cel mai puternic om din lume” a dezvăluit că nu l-a plăcut deloc pe acesta din urmă și că se bucură că Rutte a devenit secretarul general al NATO.

„Am fost în favoarea ta! A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut deloc. Nu aș fi fost fericit! Și cred că l-am ținut departe de… Știi despre ce vorbesc. Am spus aceasta este persoana potrivită să o facă”, a precizat Donald Trump, la întâlnirea cu olandezul Mark Rutte.

De reamintit este faptul că Iohannis și-a anunțat public disponibilitatea de a candida la șefia NATO cu luni de zile înainte de a-și încheia formal mandatul. Aproape niciun lider al unui stat membru NATO nu l-a susținut. Ulterior, Iohannis a încercat să prindă un post la nivelul UE. Nu i-a mers nici astfel, așa că PNL a încercat să dea un proiect de lege, pentru ca fostul președinte să aibă acces la un post de senator. Proiectul a picat, iar Iohannis a încheiat umilitor mandatul, prin demisie, în urma alegerilor anulate din noiembrie 2024, la presiunea societății civile. Klaus Iohannis ar fi anticipat că în lipsa unei demisii, ar fi fost demis de Parlament, respectiv referendum și astfel, și-ar fi pierdut privilegiile. În urma demisiei, Iohannis nu și-a prezentat bilanțul, public, în cadrul unei conferințe de presă, nu a mulțumit celor care l-au votat și nici nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

4. Democrația din România, într-un puternic declin, potrivit rapoartelor internaționale

România a devenit singura țară membră UE clasificată ca „regim hibrid”, ca urmare a uneia dintre cele mai accentuate prăbușiri, din perspectiva indicatorilor democratici în 2024, în clasamentul global întocmit de Economist Intelligence Unit (EIU).

Astfel, România a ajuns pe locul 72 mondial din punctul de vedere al sănătății democrației, după state precum Bulgaria, Sri Lanka, Ghana, Lesotho, Guyana și Republica Moldova.

Țara noastră a coborât 12 poziții - una dintre cele mai mari scăderi din întregul clasament -, principalul motiv indicat în raport fiind „anularea controversată” și „în circumstanțe neclare” a alegerilor prezidențiale din 2024. Motivația Curții Constituționale a României (CCR) de anulare a turului II este considerată „șubredă”, luată pe baza unor „rapoarte obscure ale serviciilor de informații privind interferența Rusiei în alegeri”, în care „dovezile au fost, în cel mai bun caz, discutabile”.

Sociologul Dan Dungaciu: „Statul român și-a pus ”toate ouăle în coșul lui Biden””

În opinia sociologului Dan Dungaciu, presa „de casă” a adversarilor lui Donald Trump a creat percepții înșelătoare, neconforme cu realitatea în lume, inclusiv în România. Astfel, se poate și explica dialogul aproape inexistent al oficialilor de la București cu cei de la Washington.

„În ceea ce ne privește, ar trebui să înțelegem că, din păcate, suntem încă influențați de aceeași presă pe care am consumat-o în timpul alegerilor prezidențiale din America și care ne-a făcut să ”nu vedem” America. Am consumat din abundență presă mainstream din America, precum New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, CNN. ”Am ratat” alegerile din America pentru că am fost convinși, așa cum ne-a spus această presă ”pro-Biden”, ”pro-Harris”, ”anti-Trump” și ”anti-republicani”, că Donald Trump nu are nicio șansă. Am ratat aceste alegeri din Statele Unite, atât statul român, cât și comentatorii politici.

Statul român și-a pus ”toate ouăle în coșul lui Biden”. Ratăm și tranziția din Statele Unite, urmărind aceeași presă care, evident, nu și-a schimbat orientarea ”anti-Trump” și anti-republicană, ratăm și viziunile de politică externă ale președintelui Trump și acesta e lucrul cel mai grav, citind documentările din aceeași presă care este profund ”anti-Trump”, presă finanțată de Administrația Biden, presă căreia i s-au tăiat finanțările din partea noii administrații”, a declarat Dungaciu, pentru Ziare.com.

Profesorul remarcă faptul că în ciuda „persiflărilor”, Trump reușește să-și îndeplinească unele obiective, stabilite de la începutul mandatului. Printre ele, aducerea Groenlandei în siajul SUA.

„Problema de fond nu este ceea ce citim. Riscul este că citind numai un anumit tip de presă, ne scapă anvergura unor decizii strategice ale americanilor și coerența lor, plus forța lor de a se impune, la nivel strategic global, la nivel de comerț global. Persiflarea continuă, perpetuă, a Administrației Trump este o prostie, iar strategic vorbind, este aproape amenințare la adresa securității naționale.

Aceasta trebuie să fie lecția: evaluarea alegerilor din Groenlanda, caz în care același scenariu a fost aplicat. Că ne place, că nu ne place, americanii nu au pierdut în Groenlanda. Au câștigat prima bătălie. Că ne place, că nu ne place, americanii vor câștiga bătălia inclusiv în cazul Ucrainei, care se va încheia în termenii pe care-i dorește Donald Trump, în termenii negociați cu Vladimir Putin. Așa s-a întâmplat și cu Canalul Panama și probabil că așa se va încheia și cu alte dosare (...)”, a mai transmis analistul.

Artificiu de imagine?

Oficiali din statul român, apropiați de establishment, au început să dea semnele unei posibile apropieri de SUA. Deși alegerile prezidențiale au rămas anulate, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, aspru critic al lui Călin Georgescu, și-a asumat în numele universității SNSPA propunerea lui Donald Trump pentru „Premiul Nobel pentru Pace”.

„Această decizie vine ca o recunoaștere a eforturilor susținute ale președintelui Donald Trump în promovarea păcii și stabilității în regiuni marcate de tensiuni globale. Printre inițiativele diplomatice care au stat la baza acestei nominalizări se numără acțiunile sale pentru detensionarea situației din Gaza, demersurile inovatoare pentru a încheia o pace justă în Ucraina, precum și preocuparea permanentă pentru a menține echilibrul între principalii actori geopolitici, la nivel mondial”, a transmis Remus Pricopie, pe site-ul oficial SNSPA.

Decizia a născut critici din partea celor care nu sunt de acord cu politicile lui Donald Trump.

