Un avion cu două motoare cu elice s-a prăbușit pe o autostradă din Texas. Aeronava de mici dimensiuni s-a rupt în două când a lovit pământul. Mai multe automobile aflate pe șosea au fost avariate și, mai mult, patru persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, conform declarațiilor autorităților locale.

Avionul, un Piper PA-31, care avea la bord doar pilotul, s-a prăbușit miercuri, 11 decembrieîn jurul orei 15:00, în apropierea unui pasaj rutier din Victoria, situat la aproximativ 150 de mile (240 de kilometri) sud-vest de Houston, conform informațiilor furnizate de Administrația Federală a Aviației.

Victoria, Texas plane crash caught on video. The incident happened on Zac Lentz Parkway and Mockingbird Lane. pic.twitter.com/9hRaOXRNag

Șeful poliției din Victoria a declarat că patru persoane, inclusiv pilotul, au suferit răni. Incidentul în care avionul survolează mașinile de pe autostradă și apoi se prăbușește a fost înregistrat de mai multe camere de bord montate pe vehiculele aflate în trafic în acel moment.

Four people injured and taken to hospitals after a small plane made an emergency landing on a South Texas street, crashing into three cars.

Images from the scene showed the plane broken in half near a highway overpass.

Only the pilot was on board the twin-engine Piper PA-31,… pic.twitter.com/0ZhzmacrSM