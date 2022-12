Imagini de la schimbul de prizonieri dintre SUA și Rusia. Baschetbalista americană a ajuns acasă VIDEO

Un avion care o transporta pe vedeta WNBA Brittney Griner a aterizat vineri dimineaţa devreme (ora locală) pe aeroportul din San Antonio, în Texas, la o zi după ce baschetbalista a fost eliberată din din Rusia, unde făcea închisoare, în schimbul traficanului rus de arme Viktor Bout, care era închis în Statele Unite, relatează CNN.

Brittney Griner a petrecut 10 luni în spatele gratiilor în Rusia, înainte de a fi eliberată în urma acestui schimb de prizonieri pe care Rusia şi SUA l-au făcut după îndelungate negocieri.

Schimbul de prizonieri a a avut loc la Abu Dhabi, de unde Brittney Griner şi Viktor Bout au plecat, fiecare, spre casă. Viktor Bout ajunsese deja de joi seară la Moscova, unde eliberarea sa a fost salutată ca o mare victorie diplomatică.

Russian state media release footage of the Brittney Griner and Viktor Bout prisoner swap: https://t.co/TuMxKvMmmI pic.twitter.com/xVgtQjrGbf