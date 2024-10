Rusia distribuie imagini false generate de AI cu Disney World inundat în urma trecerii uraganului Milton. Dezinformarea abundă în SUA

În timp ce uraganul Milton străbătea Florida, lăsând în urma distrugeri, trolii și politicienii deopotrivă au lansat dezinformări cu privire la furtună, punând la îndoială pregătirile guvernului și numind-o o „simulare” menită să afecteze statul republican.

Dar după ce a atins țărmul a apărut o nouă țintă propagandistică printre conspiraționiști: Walt Disney World din Orlando.

Joi dimineață, pe X, fostul Twitter, circulau imagini care arătau o promenadă inundată la Disney World din Orlando, Florida, având în centru castelul Cenușăresei.

„Uraganul Milton a inundat Disney World în Orlando”, a scris un vector cunoscut de dezinformare pe X, alături de fotografii, despre care utilizatorii X au observat imediat că a fost probabil create cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI). Postarea a fost deja vizualizată de peste 300.000 de ori.

Alte versiuni ale aceluiași mesaj înșelător, au fost, de asemenea, traduse în spaniolă și în alte limbi, apoi răspândite pe X. Platforma a adăugat un avertisment care indică faptul că imaginile sunt falsuri generate de AI.

Totuși, acest lucru nu a împiedicat RIA Novosti, una dintre cele mai importante agenții de știri de stat din Rusia, să posteze imaginile pe canalul său oficial Telegram.

„Utilizatorii rețelelor de socializare publică fotografii cu inundarea Disneyland ca urmare a uraganului Milton”, se arată în mesaj, care identifică în mod incorect locația ca fiind Disneyland, parcul tematic situat la mii de kilometri distanță, în Anaheim, California.

Hurricane Milton has flooded Disney World in Orlando. Very sad.#HurricaneMilton #DisneyWorld #Florida pic.twitter.com/O2iCY8Un78