Imagini terifiante cu incendiile din Los Angeles postate de oameni surprinși în locuințe. ”Am făcut tot ce am putut! Îmi pare rău!”

Mai mulți localnici din Los Angeles, surprinși de incendiile de vegetație care devastează regiunea au postat, pe rețelele sociale, clipuri cu flăcărie care le-au surprins locuințele.

Într-unul dintre clipuri, doi bărbați și un câine sunt prinși într-o locuința cuprinsă de flăcări, în zona Palisades. Video-ul surprinde flăcări imense la doar câțiva metri de locuința în care se află cei doi, în timp ce aceștia încearcă să își păstreze calmul, spunând că ”Totul va fi bine”.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Bărbatul care a postat clipul a declarat că nu cunoștea sursa acestuia și nici dacă cei aflați în casa înconjurată de flăcări au scăpat.

Conform paginii OSINTdefender, serviciile de urgență erau în drum spre ei în acel moment și ulterior, i-au evacuat.

Un alt clip arată mai multe persoane care fug din calea incendiilor după ce au încercat să salveze ce s-a putut dintr-o locuință cuprinsă de flăcări. ”Am făcut tot ce am putut!. Când acest copac va cădea, totul s-a terminat. Îmi pare rău!”

Video of the moment my friend and I abandoned his house after we tried to save what we could. Please be praying for him and his family @orlylistens Location: North of Rustic Canyon#cawx #PalisadesFire #fire #California pic.twitter.com/fie6Ywkmz3 — Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) January 8, 2025

Un alt video arată cum o femeie care fugea printre flăcări și nori de fum este salvată de alte persoane care fugeau cu mașina din calea flăcărilor.

A woman running from the fire was saved from the flames by a person passing by. pic.twitter.com/OUFPL3eimF — Nick (@nofiltersnick) January 8, 2025

Imaginile postate de persoanele care fug din calea flăcărilor arată nivelul dezastrului produs de incendii în Los Angeles.

Conform unui pompier, incendiile devastatoare din Palisades au pornit de la un mic foc din curtea unei case, care, amplificat ca urmare a vântului, s-a extins în toată zona.

Just heard a LA Fire Captain say on local news that this started as a "very small fire in (the) backyard." What a terrible tragedy. Ugh. #PacificPalisades #PalisadesFire pic.twitter.com/qUVkvU4Iih — John Romano (@johnromano) January 8, 2025

Într-un video recent, un vânător de tornade din Minessota arată impactul devastator pe care incendiile l-au avut în Los Angeles.

Până acum, informațiile oficiale spun că cinci persoane au murit în urma incendiilor și sute de mii au fost evacuate. Pagubele produse până acum de incendii depășesc 50 de miliarde de dolari, conform BBC.

