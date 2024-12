Înregistrări video „şocante” şi „tulburătoare” ale violenţelor suferite de un deţinut afro-american care a murit după ce a fost bătut de gardienii dintr-o închisoare locală, au fost difuzate vineri, 27 decembrie, de autorităţile din statul New York, relatează AFP.

Filmate de camerele purtate de gardienii închisorii, imaginile arată faţa deţinutului sângerând şi primind numeroase lovituri, în timp ce pare să fie imobilizat pe un pat de infirmerie, cu cel puţin şase bărbaţi în jurul său. În mai multe rânduri, acesta a fost ţinut strâns de gât.

În timp ce deţinutul stă, încătuşat şi vizibil rănit, un gardian îşi pune o mănuşă de plastic şi, cu ajutorul unuia dintre colegii săi, îl prinde din nou de gât şi îl izbeşte de un perete.

Nu a fost surprins vreun sunet. Camerele erau „pornite”, dar „ofiţerii nu le activaseră, deci rulau fără sunet”, a explicat vineri procurorul general al statului New York, Letitia James, în cadrul unei conferinţe de presă. Din înregistrările video nu reiese clar dacă a avut loc un incident iniţial.

Bodycam video worn by C.O. Matthew Galliher in fatal NY prison beating of Robert Brooks

Statele Unite sunt zguduite în mod regulat de episoade de violenţă comise de forţele de ordine. În 2020, moartea unui afro-american, George Floyd, sufocat sub genunchii unui poliţist în timpul unui control al poliţiei, a declanşat un val uriaş de proteste antirasiste în întreaga ţară.

Videoclipurile difuzate vineri „sunt şocante şi deranjante (...) Nu tratez cu uşurinţă difuzarea lor, mai ales în perioada sărbătorilor”, a explicat Letitia James, deputată democrată, justificând difuzarea lor în numele „transparenţei”.

Avocata familiei, Elizabeth Mazur, a declarat că vizionarea filmărilor i-a „devastat” pe cei apropiaţi.

Evenimentele au avut loc în seara de 9 decembrie, într-o închisoare din nordul statului New York.

Be warned, the body camera video of a New York State prison guard beat-up squad beating and choking Robert Brooks to death is brutal. Its worse than George Floyd.https://t.co/D9FXepjgkW pic.twitter.com/KNoUrScxRU