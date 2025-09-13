Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare

Un imigrant fără forme legale a fost ucis vineri, 12 septembrie, la Chicago după ce a refuzat să se supună unui control al poliției federale pentru imigrare și vămi (ICE), a anunțat Departamentul american pentru Securitate Internă, la patru zile după lansarea unei operațiuni de amploare în statul Illinois, relatează AFP.

Vineri dimineață, în metropola din nordul Statelor Unite, „agenții ICE au oprit un vehicul pentru a-l aresta pe Silverio Villegas-Gonzalez”, a afirmat departamentul într-un comunicat, fără a preciza naționalitatea acestuia.

„Acesta a refuzat să urmeze instrucțiunile agenților și s-a năpustit cu mașina asupra lor. Unul dintre polițiștii ICE a fost lovit de mașină și târât pe o distanță considerabilă. Temându-se pentru viața sa, acesta a folosit arma”, a explicat Departamentul Securității Interne.

„Polițistul a suferit multiple leziuni și se află într-o stare stabilă. Imigrantul ilegal a fost declarat mort”, se arată în comunicat.

Silverio Villegas-Gonzalez avea „antecedente de conducere periculoasă. El intrase în țară la o dată necunoscută”, precizează departamentul pentru a justifica desemnarea sa ca „infractor”.

Administrația Trump a anunțat luni lansarea unei operațiuni a ICE numită „Midway Blitz”, care vizează „imigranții ilegali infractori care terorizează americanii” în Illinois, un stat guvernat de democrați.

Donald Trump a adoptat săptămâna trecută o retorică extrem de violentă împotriva orașului Chicago, pe care îl califică drept „gaura de șobolani” sau „capitala mondială a crimelor” și amenință să trimită acolo soldați ai Gărzii Naționale, așa cum a procedat în august și la Washington, capitala federală.

Președintele american a făcut din lupta împotriva imigrației ilegale o prioritate absolută, invocând o „invadare” a Statelor Unite de către „criminali veniți din străinătate” și comunicând frecvent despre expulzările imigranților.

