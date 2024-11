Trump și impactul său asupra pieței imobiliare din Londra. Democrații bogați se grăbesc să își asigure un refugiu sigur în fața unei președinții imprevizibile

După victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite, tot mai mulți americani ultra-bogați aleg Londra ca loc de refugiu, achiziționând locuințe de lux, în căutarea unei „plase de siguranță” într-o perioadă de incertitudine politică, scrie The Telegraph.

În această săptămână, triumful lui Trump în alegerile din SUA a stârnit un val de cereri din partea americanilor care, nemulțumiți de retorica președintelui ales, aleg să investească în proprietăți de top în Marea Britanie. Potrivit agenților imobiliari, cererile de achiziții din partea acestora au crescut semnificativ, aceștia considerând Londra un „refugiu sigur” din fața unei președinții ce ar putea afecta afacerea sau viața lor de zi cu zi.

Becky Fatemi, partener executiv la Sotheby’s International Realty, a mărturisit că, într-o singură săptămână, a primit nu mai puțin de cinci apeluri din partea unor familii americane dornice să se stabilească în Londra imediat după aflarea rezultatelor alegerilor din SUA. „Sunt clienți care spun că Trump va fi la Casa Albă pentru următorii patru ani, iar ei nu vor să fie aici. Așa că vor veni la Londra în câteva zile. Toți aceștia ajung săptămâna viitoare”, a spus Fatemi.

De exemplu, o familie din SUA a ajuns la Londra chiar joi, 7 noiembrie, la o zi după ce Trump a fost declarat câștigător. Aceștia caută o locuință de închiriat cu un buget de până la 70.000 de lire pe lună și se pregătesc pentru un nou început, inclusiv în privința școlii pentru copii.

În ultimele două luni, cererile pentru achiziționarea unor locuințe de lux în Marea Britanie din partea americanilor au crescut cu 30%, ceea ce subliniază teama acestora de o viitoare administrație Trump, dar și dorința de a se pune la adăpost în fața incertitudinii politice.

Londra, „refugiu al valorilor progresiste”

Marco Previero, director la R3Location, o firmă de mutări din Londra, a explicat că mulți dintre americanii bogați care aleg capitala britanică o fac pentru că o consideră un refugiu stabil, în care guvernul Laburist este mai apropiat de valorile progresiste. „Londra a fost întotdeauna un loc sigur pentru cei care doresc să scape de instabilitatea politică, dar acum, cu un guvern mai stabil, care se aliniază mai mult la stânga, atrage și mai mulți investitori”, a spus Previero.

Conform acestuia, cererea de mutare din partea americanilor s-a dublat în ultimele două luni, în principal din cauza percepției că președinția Trump ar aduce instabilitate. „Pentru mulți, Trump este o excepție, iar acum își doresc să pună distanță față de o administrație cu un stil de conducere imprevizibil”, a mai spus el, citat de The Telegraph.

Cumpărători americani cu bugete între 2 și 20 de milioane de lire sterline

În ultimele zile, agențiile de mutări și imobiliare din Londra au primit solicitări din partea unor clienți americani care sunt dispuși să cheltuiască între 2 și 20 de milioane de lire sterline pentru o proprietate de lux. Will Watson, șeful agenției The Buying Solution, a declarat că lucrează cu cinci familii care intenționează să cumpere locuințe în Londra, fiecare cu un buget de peste 10 milioane de lire, iar altele șase sunt în stadii incipiente. „Trump este picătura care umple paharul. Mulți americani spun că nu ar putea trăi sub o altă administrație Trump”, a spus Watson.

Cererea pentru locuințe de închiriat a crescut și ea considerabil, în special pentru imobile de lux, deoarece clienții vor să se mute rapid. Pe de altă parte, impozitele pe transferul de proprietăți, care au fost majorate pentru străini, au făcut ca multe dintre tranzacțiile imobiliare să fie mult mai costisitoare. De exemplu, pentru o proprietate de 10 milioane de lire sterline, taxa de timbru pentru străini a ajuns la peste 1,8 milioane de lire, în urma majorării de 2% anunțată de ministrul Rachel Reeves.

O schimbare de perspectivă: Londra rămâne atractivă, chiar și în fața noilor taxe

În ciuda noilor taxe și a modificărilor fiscale ce vizează „non-doms” – persoane care nu sunt rezidente fiscale în Marea Britanie –, din ce în ce mai mulți americani continuă să fie atrași de Londra, considerând-o în continuare un loc sigur pentru investiții, mai ales în această perioadă de incertitudine politică în SUA. Potrivit lui Becky Fatemi, cei care se simt mai confortabil cu ideea unei schimbări de stil de viață sunt dispuși să suporte noile costuri, preferând totuși să se stabilească în Marea Britanie.

Astfel, în pofida unui climat politic global tot mai instabil, Londra rămâne un „port sigur” pentru americanii ultra-bogați care, în fața unei președinții Trump, aleg să pună bazele unei vieți mai liniștite și previzibile în capitala britanică, conchide The Telegraph.

