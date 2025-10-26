Acordul SUA privind importurile de carne de vită din Argentina stârnește furia fermierilor americani. „Ne vindeți pe nimic”

Președintele Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că „iubește” crescătorii de vite din America. Însă acești fermieri, care l-au sprijinit covârșitor în alegerile din 2024, spun că nu simt deloc această iubire în prezent, relatează CNN.

Trump se confruntă cu critici din partea numeroșilor crescători americani de vite, după ce a semnalat sprijin pentru majorarea importurilor de carne de vită din Argentina la tarife reduse – o măsură menită să tempereze prețurile record ale cărnii de vită din Statele Unite. Decizia vine la doar câteva săptămâni după ce fermierii americani de soia au criticat un alt acord cu Buenos Aires, pe care îl consideră avantajos pentru producătorii sud-americani.

Potrivit Departamentului Agriculturii al SUA, Argentina furnizează în prezent puțin peste 2% din totalul importurilor de vită ale Statelor Unite. Regulile actuale permit livrarea a până la 20.000 de tone metrice anual la un tarif preferențial, orice cantitate peste acest prag fiind taxată cu 26,4%.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru CNN că administrația intenționează să majoreze cota la 80.000 de tone, ceea ce ar însemna de patru ori mai multă carne argentiniană care ar putea intra pe piața americană la taxe reduse.

Secretarul pentru Agricultură, Brooke Rollins, a explicat într-un interviu pentru Fox Business: „În prezent, americanii consumă aproximativ 12 milioane de tone metrice de vită. Zece milioane sunt produse intern, iar două milioane provin din importuri. Din aceste 12 milioane, cota pentru Argentina ar reprezenta 20.000 de tone pe trimestru – nu este un aflux masiv, așa cum unii au sugerat.”

Totuși, pentru unii fermieri, decizia echivalează cu o trădare. „Dacă Trump merge mai departe cu ceea ce a anunțat, cred că este o vânzare a crescătorilor americani în fața concurenței externe”, a spus Christian Lovell, fermier din Illinois și director de programe la organizația nonpartizană Farm Action.

Președintele a reacționat miercuri la valul de nemulțumire. „Crescătorii de vite, pe care îi iubesc, nu înțeleg că singurul motiv pentru care le merge bine, pentru prima dată în decenii, este pentru că am impus tarife pe importurile de vite, inclusiv o taxă de 50% pentru Brazilia”, a scris Trump pe rețelele sociale.

„Ar fi bine dacă ar înțelege asta, dar trebuie și să reducă prețurile, pentru că și consumatorul contează în calculele mele”, a adăugat el.

Colin Woodall, director executiv al National Cattlemen’s Beef Association, asociația producătorilor de carne de vită, a transmis că organizația „nu poate susține președintele atâta vreme cât subminează viitorul fermierilor de familie prin importul de carne argentiniană, doar pentru a influența prețurile.”

De ce sunt prețurile la carne de vită la un nivel record

Prețul cărnii de vită a crescut cu aproape 14% în ultimul an, potrivit celor mai recente date ale Biroului american de Statistică a Muncii.

Economista Becca Jablonski, de la Universitatea Cornell, spune că scumpirea este rezultatul mai multor factori: o secetă prelungită care a redus suprafețele de pășunat și a făcut furajele mai scumpe, ducând la scăderea efectivelor de vite.

Situația a fost agravată de o infestare cu un parazit numit New World screwworm – o muscă ce provoacă răni deschise animalelor – în nordul Mexicului, ceea ce a limitat importurile de carne de vită din această țară.

„Tradițional, sectorul creșterii animalelor funcționează cu marje minime de profit, dar anul acesta este unul rareori bun. Fermierii pot în sfârșit să-și plătească datoriile acumulate în anii slabi”, a explicat Jablonski. „Industria spune, practic: lăsați-ne măcar un an bun.”

Casa Albă susține însă că decizia are în vedere echilibrul dintre interesele fermierilor și ale consumatorilor.

„Președintele Trump și-a respectat promisiunea de a proteja crescătorii americani și de a oferi sprijin economic familiilor obișnuite”, a spus purtătoarea de cuvânt Anna Kelly.

„Extinderea importurilor de vită din Argentina va reduce prețurile pe termen scurt, iar noua inițiativă a Departamentului Agriculturii va ajuta crescătorii americani să-și mărească efectivele, menținând prețurile stabile pe termen lung.”

Lovell, fermierul din Illinois, rămâne sceptic. „Mulți dintre fermierii pe care îi cunosc abia reușesc să se mențină pe linia de plutire. Nu e neobișnuit să ai un an pe pierdere. Faptul că am avut un an bun nu înseamnă că înotăm în bani.”

El acuză marile corporații de procesare a cărnii, care cumpără de la crescătorii americani și ambalează produsele pentru retail, că profită de pe urma fermierilor.

„Dacă intră mai multă carne importată, ei vor profita și mai mult, pentru că nu sunt obligați să eticheteze țara de proveniență”, a spus Lovell.

Fermierii de soia, printre primii afectați

Semnele unei erodări a sprijinului pentru Trump în rândul fermierilor sunt tot mai vizibile.

În 2024, el a câștigat 93% dintre districtele rurale – cel mai mare procent pentru un candidat republican în acest secol, potrivit Economic Innovation Group.

Însă cultivatorii de soia au fost loviți primii de războiul comercial cu China. Din luna mai, Beijingul a încetat aproape complet să mai cumpere soia americană, ca răspuns la tarifele impuse de Washington.

Chiar și înainte de conflictul tarifar, agricultura de familie era în dificultate. Din 2017, SUA au pierdut peste 17% dintre fermele familiale – echivalentul a cel puțin 100.000 de exploatații, arată datele USDA.

Numărul falimentelor agricole a crescut în prima jumătate a anului, atingând cel mai ridicat nivel din 2021.

John Boyd, fermier de a patra generație și fondator al National Black Farmers Association, spune că nu a avut niciodată probleme să-și vândă recolta – până acum.

„Acum, nimeni nu mai cumpără. China era cel mai mare client al nostru, iar acum comenzile sunt zero”, afirmă Boyd.

„Președintele crede că tarifele sunt o idee genială, dar ele îi scot pe fermierii americani din afaceri.”

Nemulțumirea a crescut luna trecută, când administrația a aprobat un pachet de sprijin de 20 de miliarde de dolari pentru stabilizarea monedei argentiniene – o măsură pe care criticii o consideră un „bailout” pentru Buenos Aires.

Un mesaj intern, obținut de CNN, arăta că Argentina ar fi folosit ajutorul financiar pentru a încheia un acord cu China privind exporturile de soia.

„Ieri am salvat Argentina de la colaps, iar în schimb ei au redus taxele la export pentru cereale, vânzând mai ieftin Chinei – exact când noi am fi trebuit să vindem acolo”, se arăta în mesajul secretarului Rollins către colegii din Trezorerie.

„Noi pierdem fermele, iar președintele ajută o țară străină”, a comentat Boyd.

Departamentul Agriculturii promite măsuri de sprijin

În ciuda blocajului guvernamental care durează de mai bine de trei săptămâni, USDA a anunțat miercuri un plan menit să „întărească industria americană de carne de vită”.

Acesta prevede extinderea accesului crescătorilor la terenuri federale pentru pășunat și prioritizarea granturilor pentru veteranii militari care doresc să înceapă ferme proprii.

Lovell consideră că planul, deși binevenit, nu este suficient. „Crescătorii americani au nevoie de o piață corectă, cu stimulente reale. Trebuie să încurajăm refacerea efectivelor de vite aici, acasă”, a spus el. „Ce vedem acum pare mai degrabă o încercare rapidă de a limita pagubele.”

