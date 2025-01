Bogații din LA angajează securitate privată pentru a-și proteja casele de hoți, în timp ce incendiile au făcut prăpad

În mijlocul incendiilor devastatoare care mistuiesc sudul Californiei, unii locuitori ai cartierelor de lux din Los Angeles au decis să angajeze securitate privată pentru a-și proteja casele părăsite, în timp ce flăcările se răspândesc. Această măsură drastică a venit în contextul în care 20 de persoane au fost deja arestate pentru jaf, în timpul în care proprietăți valoroase din Pacific Palisades și din alte zone ale Los Angeles-ului au fost lăsate vulnerabile în fața hoților.

Arturo Garcia, un șerif adjunct angajat de Nastec, o companie de securitate privată, povestește cum, alături de colegul său, patrulează non-stop pentru a proteja casele abandonate de bogați. „Suntem singurii paznici aici sus, nu știm când vom ajunge acasă,” spune Garcia, în timp ce împărtășește experiența sa cu jurnaliștii. El și partenerul său au reușit să alunge mai mulți hoți care încercau să fure din locuințele abandonate. „Fugim dintr-o parte în alta, și, de îndată ce vedem lumini pe drum, știm că sunt jefuitorii,” adaugă Garcia.

Considering how advanced the US technology has gone, I never thought they could be struggling to combat a fire outbreak.

This picture of before and after the fire outbreak in Los Angeles is really heartbreaking.

