Congresmana Marjorie Taylor Greene sugerează manipularea vremii pentru a opri incendiile din California

Marjorie Taylor Greene, congresmana republicană din Georgia, a readus în discuție un subiect care a stârnit deja multe controverse: folosirea tehnologiilor de geoinginerie pentru a opri incendiile devastatoare din California. Într-o postare pe X, Greene a întrebat retoric: „De ce nu folosesc autoritățile geoingineria, precum semănarea norilor, pentru a aduce ploaia și a stinge incendiile din California? Ei știu cum să o facă.”

Această propunere face parte dintr-o serie de sugestii mai vechi ale lui Greene privind manipularea vremii, deși se pare că nu înțelege cu adevărat cum funcționează aceste tehnologii. Semănarea norilor, o tehnică folosită pentru a stimula ploaia prin dispersarea de particule de iodură de argint în nori, a fost adusă în discuție și altă dată de congresmana americană, ca soluție miraculoasă pentru o gamă largă de fenomene meteorologice.

Recent, Greene a sugerat chiar că uraganul Milton ar fi fost creat de guvernul federal cu ajutorul aceleași tehnologii, cu doar câteva zile înainte ca acesta să lovească Florida. Deși experții au explicat că semănarea norilor poate produce ploaie localizată în cantități mici, nimeni nu poate crea un uragan cu ajutorul acestei tehnici.

Why don’t they use geoengineering like cloud seeding to bring rain down on the wildfires in California?

They know how to do it.