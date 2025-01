Incendiile devastatoare care au afectat Los Angeles au generat nu doar îngrijorare, ci și o serie de teorii conspiraționiste bizare, care pun focul pe seama unor presupuse planuri de construire a „orașelor inteligente”. Potrivit autorităților, peste 100.000 de persoane au fost evacuate, iar bilanțul victimelor se ridică la 10 morți. Pagubele sunt uriașe, cu aproximativ 10.000 de clădiri distruse, printre care suburbii înstărite, case ale celebrităților de la Hollywood.

În mijlocul haosului, președintele ales Donald Trump a făcut valuri cu o declarație în care dă vina pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, pentru producerea incendiilor.

Extremiștii de dreapta au profitat, de asemenea, de o înregistrare video cu pompierii Departamentului de pompieri din Los Angeles (LAFD) pentru a-i acuza pe democrați că ar fi deturnat provizii către Ucraina.

Pompierii au fost văzuți folosind saci mici de pânză pentru a stinge rapid un incendiu de gunoi.

This is the reality of what's happening in Los Angeles with the fires. 😭 This man saved a bunny ❤️‍🩹 pic.twitter.com/l2kDRHC8l5 — Invis🧜‍♀️ (@invis4yo) January 10, 2025

Ads

Postările de pe rețelele de socializare, larg răspândite, au susținut că pompierii au recurs la utilizarea genților de mână pentru femei din cauza reducerilor bugetare.

Oficialii au declarat că sacii fac parte din echipamentul standard și sunt o modalitate mai eficientă de a aborda incendiile mici decât folosirea unui furtun, care necesită timp pentru a fi pregătit.

Una dintre cele mai ciudate teorii care a generat trafic online este că incendiile au fost declanșate în mod deliberat pentru a crea „orașe inteligente”.

"The fire of Los Angeles is the beginning of the decline of Western civilization with divine power." pic.twitter.com/dTrd0TkxJl — Giselle (@Giselle_zmm) January 11, 2025

Ads

Verificatorii de fapte Politifact au declarat că Meta, care deține Facebook, Instagram și Threads, a semnalat o serie de postări care au creat o agitație în jurul acestei idei.

Mesajele făceau trimiteri confuze și uneori inexacte la planuri de îmbunătățire a planificării, a transportului public și a durabilității, grupate în mod vag sub termenul de „orașe inteligente”.

Unele dintre aceste planuri includ modernizarea caselor pentru a deveni mai eficiente din punct de vedere energetic sau gestionarea online a rețelelor de autobuze și trenuri.

În ciuda speculațiilor, autoritățile nu au găsit dovezi care să susțină această teorie. Potrivit unui document al Națiunilor Unite din 2020, conceptul de „oraș inteligent” se referă la utilizarea tehnologiilor de comunicație pentru a îmbunătăți viața urbană, nu la distrugerea clădirilor existente. De asemenea, ONU nu a inclus în agenda sa pentru 2030 distrugerea unor zone urbane pentru construirea acestor orașe.

Ads

Autoritățile din Los Angeles au investigat pentru scurt timp posibilitatea ca o persoană să fi fost responsabilă de aprinderea unuia dintre incendii, care a fost denumit Kenneth Fire.

Un alt aspect al evenimentelor a fost investigarea posibilității ca un individ să fi provocat deliberat un incendiu în zona Woodland Hills. Un bărbat a fost reținut de locuitori după ce ar fi încercat să declanșeze un alt foc.

Ulterior, autoritățile au decis să nu-l acuze de incendiere, ci să-l aresteze pentru o încălcare a termenului de probă.

Aceste teorii și speculații nu au făcut decât să sporească confuzia în jurul unui dezastru care a lăsat în urmă mari pagube materiale și umane.

Poliţiştii au descoperit hoţi îmbrăcaţi în uniformă de pompier

Mai multe case abandonate de proprietari au fost jefuite în ultimele zile. Zeci de mii de oameni au fost nevoiţi să plece de acasă din cauza flăcărilor uriaşe.

Jafurile au devenit o problemă reală pentru autorităţile din Los Angeles. În ultimele zile mai mulţi hoţi au pătruns în zonele evacuate pentru a fura din casele pustii. Unii dintre ei erau îmbrăcaţi în uniforme de pompier, au transmis oficialii din LA, potrivit Sky News.

Ads

Un purtător de cuvânt al LAPD a spus că au fost făcute arestări. Autorităţile americane au anunţat sâmbătă că 22 de persoane au fost arestate deoarece au încercat să fure bunuri din casele abandonate de proprietari.

Hoţii au intrat în zonele calamitate. Accesul a fost interzis, iar unii dintre cei prinşi sunt cercetaţi pentru spargere şi jaf.

Unii rezidenţi care au fost nevoiţi să fugă au angajat paznici privaţi pentru protejarea caselor abandonate. Paznicii sunt verificaţi şi supravegheaţi îndeaproape de LAPD.

Pompierii au fost văzuți aruncând substanțe ignifuge de culoare roz strălucitoare peste focul Palisades, în încercarea de a le împiedica să se răspândească.

Ads

Substanța chimică spumoasă - care acționează ca o pătură de foc - este formată din săruri și îngrășăminte care pot ajuta la încetinirea răspândirii unui incendiu.

Imagini incredibile arată cartiere bogate acoperite cu substanța chimică roz în ceea ce pare un film apocaliptic.

O imagine arată o curte din spate cu o piscină acoperită în nuanțe de roz, după ce avioanele cisternă au aruncat substanțe chimice în toată zona.

Alții arată străzi goale cu cutii poștale și mașini acoperite cu substanța chimică.

Celebritățile s-au luptat pentru a obține camere la unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Los Angeles, după ce au fugit de incendiile care devastează orașul.

Vedete, printre care Dennis Quaid și Sarah Michelle Gellar, s-au numărat printre cei care se luptau pentru paturi la Hotel Bel-Air, unde camerele de lux costă până la 18.000 de dolari pe noapte.

Ads