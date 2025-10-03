Incendiu de proporții la rafinăria Chevron din Los Angeles. Pompierii au fost alertați că a avut loc o explozie VIDEO

Autor: Eugen Porojan
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:56
486 citiri
Incendiu de proporții la rafinăria Chevron din Los Angeles. Pompierii au fost alertați că a avut loc o explozie VIDEO
Incendiu la rafinăria Chevron din Los Angeles FOTO captură video YouTube /Reuters

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, 3 octombrie, la rafinăria Chevron din Los Angeles. Autoritățile au reușit să izoleze flăcările, iar locuitorii din zonă au fost avertizați să rămână înăuntru. Cauza rămâne necunoscută, în timp ce flăcările continuă să ardă, iar autoritățile se așteaptă la o scădere a calității aerului.

Pompierii au intervenit la fața locului după ce au primit mai multe apeluri cu privire la o explozie la rafinărie.

Flăcările au cuprins o parte din rafinăria Chevron situată în El Segundo, la sud de Los Angeles.

La fața locului au intervenit atât pompierii locali, informați de mai multe persoane de o explozie la rafinărie, cât și propriul detașament de pompieri al Chevron, responsabil de rafinărie, scrie CNN.

Eforturile pompierilor au dus la limitarea focului, care nu s-a extins la întreaga rafinărie, dar flăcările continuă să ardă.

Autoritățile au avertizat locuitorii din zonă să rămână în interior și se așteaptă la o scădere a calității aerului din zonă.

Nimeni nu a fost rănit, însă cauza exploziei și a incendiului ce a urmat nu a fost deocamdată descoperită.

Aeroportul Los Angeles, aflat în apropiere, a confirmat că zborurile nu au fost afectate de incendiu.

Construită în 1911, rafinăria Chevron din El Segundo este cea mai mare de pe coasta de Vest și prelucrează zilnic 276.000 de barili de țiței.

UPDATE Două femei, victime ale incendiului de la un hotel din Prahova. Hotelul fusese amendat recent pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor VIDEO
UPDATE Două femei, victime ale incendiului de la un hotel din Prahova. Hotelul fusese amendat recent pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor VIDEO
Pompierii intervin luni dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova. Autoritățile au anunțat că în interiorul clădirii se...
Directorul unui muzeu american, constrâns să demisioneze, după ce l-a înfuriat pe Donald Trump. Ce nu i-a permis acesta președintelui SUA
Directorul unui muzeu american, constrâns să demisioneze, după ce l-a înfuriat pe Donald Trump. Ce nu i-a permis acesta președintelui SUA
Directorul Bibliotecii Prezidențiale Eisenhower și-a părăsit funcția după ce s-a opus oferirii unei săbii din colecție ca dar regelui Charles în timpul recentei vizite de stat a lui Donald...
#SUA, #incendiu, #rafinarie, #los angeles, #Chevron, #pompieri , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump si-a anuntat planurile, dar a primit rapid o replica taioasa si totul este "in aer"
ObservatorNews.ro
Zeci de bucuresteni s-au trezit cu apartamentele inchiriate. Unele victime chiar s-au mutat in alte locuinte
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Schimbare spectaculoasă pentru zonele înalte ale Munților Carpați în ultimii 40 de ani. Ce arată imaginile din satelit
  2. Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
  3. Premieră: Noul arhiepiscop al Bisericii Anglicane e o femeie. Ce a propus pentru cuplurile LGBT+
  4. Directorul unui muzeu american, constrâns să demisioneze, după ce l-a înfuriat pe Donald Trump. Ce nu i-a permis acesta președintelui SUA
  5. BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
  6. Livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei este puțin probabilă. Câte astfel de arme se fabrică anual în SUA
  7. Mișcare îndrăzneață a bulgarilor: vecinii noștri se mișcă și cumpără de la ruși benzinăriile Gazprom de la ei din țară
  8. Mii de intervenții la nivel național ca urmare a condițiilor meteo. Sute de copaci căzuți și mașini avariate FOTO VIDEO
  9. Cu sau fără Transnistria în Uniunea Europeană? Soluția unui diplomat român
  10. Cum a ajuns un român din Franța să dea examenul pentru permis de 20 de ori și să câștige zeci de mii de euro