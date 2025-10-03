Incendiu de proporții la rafinăria Chevron din Los Angeles. Pompierii au fost alertați că a avut loc o explozie VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, 3 octombrie, la rafinăria Chevron din Los Angeles. Autoritățile au reușit să izoleze flăcările, iar locuitorii din zonă au fost avertizați să rămână înăuntru. Cauza rămâne necunoscută, în timp ce flăcările continuă să ardă, iar autoritățile se așteaptă la o scădere a calității aerului.

Pompierii au intervenit la fața locului după ce au primit mai multe apeluri cu privire la o explozie la rafinărie.

Flăcările au cuprins o parte din rafinăria Chevron situată în El Segundo, la sud de Los Angeles.

La fața locului au intervenit atât pompierii locali, informați de mai multe persoane de o explozie la rafinărie, cât și propriul detașament de pompieri al Chevron, responsabil de rafinărie, scrie CNN.

Eforturile pompierilor au dus la limitarea focului, care nu s-a extins la întreaga rafinărie, dar flăcările continuă să ardă.

Autoritățile au avertizat locuitorii din zonă să rămână în interior și se așteaptă la o scădere a calității aerului din zonă.

Nimeni nu a fost rănit, însă cauza exploziei și a incendiului ce a urmat nu a fost deocamdată descoperită.

Aeroportul Los Angeles, aflat în apropiere, a confirmat că zborurile nu au fost afectate de incendiu.

Construită în 1911, rafinăria Chevron din El Segundo este cea mai mare de pe coasta de Vest și prelucrează zilnic 276.000 de barili de țiței.

