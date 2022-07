Proxeneta care-i aducea minore pedofilului Jeffrey Epstein, mutată într-o închisoare cu securitate redusă

Ghislaine Maxwell a fost trimisă într-o închisoare cu securitate redusă pentru a-și ispăși pedeapsa de 20 de ani de închisoare pentru că a procurat adolescente pentru a fi abuzate de finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein.

Femeia de 60 de ani a fost mutată la FCI Tallahassee din Florida, potrivit Biroului închisorilor. Ea va fi eligibilă pentru eliberare pe 17 iulie 2037. Maxwell a făcut apel împotriva condamnării și sentinței sale luna aceasta, potrivit The Guardian.

Maxwell a fost încarcerată la Centrul de Detenție Metropolitan, New York, de la arestarea ei în iulie 2020, sub acuzația că a ademenit fete de 14 ani pentru a fi abuzate de Epstein.

Avocații ei s-au plâns în mod repetat că condițiile din închisoarea din Brooklyn sunt „condamnabile”. Ei au susținut că Maxwell a fost supusă unei supravegheri atât de invazive încât rivalizează cu „scenele încarcerării doctorului Hannibal Lecter” din filmul Tăcerea Mieilor.

Ei au mai susținut că Maxwell a fost lipsită de apă și s-a hrănit cu alimente infestate cu larve. Ei au susținut că celula ei era plină de șobolani și că gardienii au împiedicat-o să doarmă, punându-i lanterne în ochi la fiecare 15 minute.

Avocații ei au cerut să-și ispășească pedeapsa la FCI Danbury din Connecticut, o închisoare de minimă securitate care a inspirat serialul de succes Netflix Orange Is the New Black. Experții au descris anterior închisoarea ca fiind „ca Disneyland” în comparație cu instituția din Brooklyn.

Ads

Alison Nathan, care a supravegheat procesul lui Maxwell, a recomandat ca Maxwell să fie mutată la FCI Danbury în urma solicitării, dar Biroul închisorilor a fost cel care a luat în cele din urmă decizia.

FCI Tallahassee este deschisă din 1938 și găzduiește doar femei.

Procurorii au susținut în iunie că Maxwell ar trebui să fie închisă pentru cel puțin 30 de ani. Dar în declarațiile înainte de audierea ei, avocații ei au spus că ar trebui să se confrunte cu cel mult patru până la cinci ani, argumentând că ar fi „o parodie a justiției ca ea să se confrunte cu o sentință care ar fi fost potrivită pentru Epstein”.

În cererea lor de clemență, avocații lui Maxwell au susținut că condițiile ei de închisoare erau îngrozitoare, susținând: „Un deținut din unitatea doamnei Maxwell a amenințat că o va ucide, susținând că încă 20 de ani de închisoare ar merita banii pe care i-ar primi pentru uciderea doamnei Maxwell”.

Ei au susținut, de asemenea, că o copilărie abuzivă emoțional în mâinile tatălui ei a pregătit-o pentru influența lui Epstein.

Epstein a fost arestat de autoritățile federale în iulie 2019, sub acuzația de trafic sexual. S-a sinucis în timp ce aștepta procesul într-o închisoare federală din New York.

Ads