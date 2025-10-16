Hackerii au umplut o stradă din San Francisco cu 50 de taxiuri autonome FOTO

Mașini autonome în San Francisco/FOTO:X/@rtwlz

Un incident inedit a atras atenția asupra vulnerabilităților din sistemele de transport autonom din Statele Unite, după ce 50 de taxiuri fără șofer au fost chemate simultan pe o stradă din San Francisco, provocând o blocare temporară a traficului, scrie The Sun.

Incidentul a avut loc în luna iulie, însă a fost dezvăluit publicului recent, printr-o postare pe platforma X (fosta Twitter) de către Riley Walz, un tânăr în vârstă de 23 de ani, autointitulat „farseur tehnologic”. Acesta a organizat acțiunea împreună cu alți participanți și a prezentat-o drept un test neoficial al sistemelor companiei Waymo, deținută de Alphabet, compania-mamă a Google.

Potrivit relatării sale, în timpul serii, 50 de persoane s-au adunat pe o stradă înfundată din oraș și au comandat simultan vehicule Waymo, determinând astfel formarea unui ambuteiaj exclusiv din mașini autonome Jaguar I-Pace. Walz a comparat acțiunea cu un atac cibernetic de tip „DDoS” – o metodă prin care un sistem este suprasolicitat intenționat prin trafic masiv pentru a-i perturba funcționarea.

„Nu am urcat în mașini. Au plecat după aproximativ zece minute, iar compania a aplicat o taxă de neprezentare de 5 dolari. Waymo a gestionat bine situația”, a declarat Walz într-o postare ulterioară. El a mai precizat că în zona respectivă, serviciul a fost temporar suspendat pe o rază de două străzi, până a doua zi dimineață.

Tânărul a subliniat că demersul său nu a avut intenții răuvoitoare, ci a fost o modalitate creativă de a testa limitele sistemului, într-un mod controlat și fără a afecta alți utilizatori. De asemenea, el a exprimat respect față de echipa Waymo și munca acesteia, adăugând că evenimentul ar putea ajuta compania să-și îmbunătățească protecțiile împotriva unor eventuale atacuri reale.

Waymo a oferit o reacție pentru publicația Road & Track, afirmând că sistemele sale sunt în continuă perfecționare pentru a echilibra eficient prezența fizică a vehiculelor în trafic cu necesitatea oferirii unei experiențe de calitate pentru utilizatori.

Deși aparent o simplă farsă, acțiunea coordonată a lui Walz poate fi interpretată și ca un test informal al capacității de reacție a serviciului în fața unei cereri neobișnuit de mari.

Probleme mai serioase pentru vehiculele autonome

Incidentul vine pe fondul unor îngrijorări crescânde legate de siguranța și reglementarea mașinilor autonome. În California, autoritățile întâmpină dificultăți în a sancționa comportamentele neconforme ale acestor vehicule, iar o nouă lege este în curs de adoptare pentru a aborda această lacună.

Într-un alt incident, un vehicul Waymo din Atlanta a fost filmat trecând pe lângă un autobuz școlar cu semnalele de oprire activate – un comportament care, în mod normal, este sancționat sever conform legislației din statul Georgia. Deoarece vehiculul nu avea șofer uman, nu a existat nicio persoană care să poată fi trasă la răspundere.

În paralel, competiția în domeniul transportului autonom se intensifică. Parteneriatul Waymo cu Uber este pus sub presiune, în contextul în care rivalul Lyft a anunțat lansarea propriilor navete autonome până în 2026.

