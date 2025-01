Un sondaj realizat de Pew Research în timpul campaniilor prezidențiale din 2024 a scos la iveală un fenomen tot mai prezent în peisajul media american: 20% dintre americani își iau știrile direct de la influenceri, pe diverse aplicații de social media, relatează National Public Radio (NPR). O statistică îngrijorătoare, dar totodată revelatoare pentru impactul pe care îl au aceștia în democrație.

Dacă aceștia sunt atât de influenți în modelarea opiniei publice, ar trebui să ne punem câteva întrebări fundamentale: ar trebui să fie instruiți? Dacă da, cine ar trebui să o facă?

Summer Harlow, director asociat al Knight Center for Journalism in the Americas de la Universitatea din Texas, Austin, este una dintre persoanele care a luat în serios acest fenomen. Ea a creat un curs destinat „newsfluencerilor” - un concept care îmbină influenceii cu jurnalismul. Cursul „Content Creators and Journalists: Redefining News and Credibility” își propune să ofere creatorilor de conținut instrumentele necesare pentru a asigura acuratețea informațiilor și a restabili încrederea în munca lor.

Un exemplu de succes în acest domeniu este V Spehar, creator digital care a fondat platforma UnderTheDeskNews pe TikTok. De la începerea acestei platforme, în 2021, Spehar a strâns peste 3 milioane de urmăritori.

Pentru a înțelege mai bine cum se schimbă peisajul media, am discutat cu Harlow și Spehar despre cum influencerii pot să îmbine autenticitatea cu responsabilitatea profesională.

Crearea unui curs pentru newsfluenceri

„Totul a început ca un proiect de colaborare între Knight Center și UNESCO”, povestește Harlow. „Când am început discuțiile cu UNESCO, jurnalistul din mine a avut o reacție de reticență: ce legătură au influencerii cu jurnalismul? Însă, pe măsură ce am observat cum publicul se îndepărtează de jurnalismul tradițional și cum jurnaliștii au dificultăți în a ajunge la audiențe, am realizat că influencerii reușesc să ajungă la public într-un mod inovator, iar acest lucru este esențial pentru viitorul jurnalismului.”

Cum a început UnderTheDeskNews

V Spehar și-a lansat platforma UnderTheDeskNews pe 6 ianuarie 2021, în contextul în care susținătorii lui Donald Trump atacau Capitoliul. Spehar a filmat pe TikTok un clip sub birou, într-o abordare vizuală mai atractivă și mai puțin formală. „La TikTok trebuie să ai un stil propriu. Al meu a fost să fac știri de sub birou și nu de la birou. Era un pic mai interesant din punct de vedere vizual. Trăim în vremuri foarte absurde, așa că a face ceva prostesc mi s-a părut lucrul potrivit de făcut.“

De ce UnderTheDeskNews a avut succes

Spehar crede că succesul platformei sale se datorează unui stil mai personal, mai apropiat de public. „Publicul căuta un loc sigur pentru știri, un loc unde se simte respectat. Social media este pur și simplu noua platformă pentru consumul de informație.”

Cum se asigură newsfluencerii de acuratețea informațiilor

„Pentru mine, încrederea publicului este esențială”, spune Spehar. „Fiecare zi înseamnă o nouă oportunitate de a câștiga sau pierde această încredere. Dacă greșesc, publicul meu îmi va spune imediat”. De asemenea, Spehar subliniază că, în ciuda lipsei unui suport instituțional solid, se bazează pe publicațiile tradiționale pentru a verifica informațiile și a se asigura că ce transmite este corect.

„Unii vor să pună sub semnul întrebării validitatea acestui tip de jurnalism. Dar nu cred că influencerii sunt mai puțin valizi decât jurnaliștii tradiționali. Jurnalismul digital există deja, la fel cum au existat blogurile și ziarele online înainte”.

Autenticitate versus profesionalism în formarea influencerilor

Pentru Harlow, un punct crucial al cursului său este alfabetizarea media, o competență esențială nu doar pentru jurnaliști, ci pentru toți cei care comunică în online. „Este important ca aceștia să învețe cum să verifice informațiile, iar acest lucru nu face ca activitatea lor să fie mai puțin autentică, dimpotrivă, o face mai credibilă.”

„Transparența este un alt element esențial pe care îl aduc acești influenceri”, continuă Harlow. „Mulți dintre ei explică publicului de ce au ales un subiect, de ce nu au intervievat o anumită persoană sau cum au ajuns la concluziile lor. Această transparență lipsește în jurnalismul tradițional, care a uitat să fie mai aproape de publicul său.”

„Newsfluencerii au capacitatea de a ajunge acolo unde este comunitatea, iar acest lucru ar trebui să fie un obiectiv al oricărui jurnalism adevărat,” spune Spehar.

Dezinformarea, o problemă comună pentru toate tipurile de media

Harlow subliniază că dezinformarea nu este un fenomen exclusiv al social media. „Media tradițională a fost și ea afectată de dezinformare. Problema nu este doar despre influenceri sau platformele online, ci despre educația publicului. Alfabetizarea media este cheia pentru ca oamenii să poată verifica și distinge între informațiile adevărate și cele false.”

Ce pot învăța newsfluencerii de la jurnalismul tradițional

Spehar recunoaște că umilința și reziliența sunt esențiale în acest domeniu. „Jurnalismul presupune multă muncă și un puternic simț al responsabilității. Am învățat foarte mult de la jurnaliști consacrați precum Kara Swisher sau Bob Woodward.”

În opinia lui Harlow, influencerii pot învăța și ei multe de la jurnaliștii tradiționali. „Am creat un curs pentru jurnaliști și influenceri și am organizat o redacție care a acoperit Ziua Libertății Presei în Chile. Am învățat că există multe lecții valoroase pe care ambele părți le pot împărtăși.”

Despre interdicția TikTok

„Dacă TikTok ar fi interzis, sute de mii de oameni ar fi afectați financiar. În plus, povestea procesului legal împotriva TikTok este o mare oportunitate ratată de mass-media tradițională. Media nu a acoperit acest subiect cum ar fi trebuit, iar acest lucru este un exemplu perfect al felului în care oamenii sunt influențați de prejudecăți”, afirmă Spehar.

Aceste conversații arată clar cum influencerii pot să aducă o schimbare pozitivă în jurnalism, aducând în prim-plan nevoia de autenticitate, transparență și o educație continuă. Cu toate acestea, se impune ca toți cei care activează în acest domeniu să îmbine profesionalismul cu un angajament real față de adevăr, notează NPR.

