Vizită surpriză a unui lider european la Mar-a-Lago. Trump: „Este foarte emoţionant. O femeie fantastică, care a luat Europa prin surprindere” VIDEO

Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a primit o vizită surpriză la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, Florida, din partea prim-ministrei italian, Giorgia Meloni.

Meloni a stat în jur de 5 ore în SUA. Donald Trump și Giorgia Meloni au luat cina și au vizionat un documentar despre sistemul judiciar american. Ulterior, premierul italian s-a întors la Roma.

Potrivit presei, Trump şi Meloni au participat la proiecţia documentarului „Eastman Dilemma: Lawfare or Justice”, care susţine teza conform căreia în ultimii ani în SUA a apărut un „sistem judiciar cu standarde duble”, care a atacat pe nedrept avocaţii care reprezintă clienţi conservatori.

„Este foarte emoţionant, sunt aici cu o femeie fantastică, prim-ministrul italian. Ea chiar a luat Europa prin surprindere”, relatează radio-televiziunea publică italiană RAI, citând jurnalişti americani prezenţi la reşedinţa lui Trump din Florida.

