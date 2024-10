Intel se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa. Legendara companie ar putea fi vândută producătorului de cipuri mobile Qualcomm

Producătorul de cipuri Qualcomm vrea să cumpere Intel. Acesta din urmă se confruntă cu serioase dificultăți financiare și este nevoit să efectueze disponibilizări masive pentru a reduce costurile. Un acord cu Qualcomm ar putea fi o cale de ieșire, dar este puțin probabil să fie aprobat de autoritățile de reglementare antitrust din afara Statelor Unite.

Intel se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa de peste jumătate de secol. Numai în ultimul an, acțiunile sale au scăzut cu aproximativ jumătate, scrie The Wall Street Journal. Valoarea de piață a companiei este estimată acum la aproximativ 90 de miliarde de dolari, deși în 2020 valoarea sa era estimată la peste 290 de miliarde de dolari.

În august, a devenit cunoscut faptul că Intel intenționează să concedieze 15 mii de angajați (aproape 13% din întreaga forță de muncă) până la sfârșitul acestui an, precum și să suspende plățile de dividende. Face parte dintr-o campanie de redresare și de reducere a costurilor pe care CEO-ul Pat Gelsinger a lansat-o când și-a preluat mandatul, la începutul anului 2021. Cu toate acestea, până acum nu a adus rezultatele dorite.

Motivele crizei

Motivele crizei constau în faptul că, în ultimii 20 de ani, Intel a ignorat tendințele actuale ale pieței sau nu a reușit să țină pasul cu acestea, notează The Economist. De exemplu, în anii 2000, când compania era lider în cipuri de computer, nu a reușit să vadă potențialul smartphon. Drept urmare, alte companii au ocupat această nișă promițătoare.

Intel a întârziat, de asemenea, să adopte fotolitografia cu ultraviolete profunde, o metodă costisitoare de producere a cipurilor. În consecință, compania nu a reușit să preia conducerea pe piața în dezvoltare rapidă a cipurilor de inteligență artificială. Această zonă este acum dominată de Nvidia, care a reușit să devină una dintre cele mai valoroase companii din lume, cu o capitalizare de piață de peste 3,3 trilioane de dolari.

În plus, Intel are probleme cu activitatea sa de bază - compania americană a cedat conducerea tehnologică către TSMC. Încercarea de a se impune pe piața plăcilor grafice a eșuat, de asemenea. La sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2024, cota Intel în acest segment este estimată de analiști la 0%. Liderul este același Nvidia, care deține 88% din piață.

Pe 20 septembrie, The Wall Street Journal, citând oameni familiarizați cu situația, a scris că producătorul de cipuri mobile Qualcomm era interesat să cumpere Intel. Sursele subliniază că afacerea este departe de a fi sigură, dar, dacă se încheie, va deveni una dintre cele mai mari și mai semnificative din industrie din ultimii ani.

Informația a fost confirmată și de doi interlocutori ai The New York Times sub condiția anonimatului. Publicația notează că deocamdată Qualcomm doar evaluează probabilitatea unei astfel de tranzacții și nu a făcut o ofertă oficială de cumpărare a Intel. Reprezentanții ambelor companii au refuzat să comenteze.

Greu de preluat

Jurnaliștii de la The Wall Street Journal presupun că tranzacția va fi dificil de realizat, inclusiv pentru că o preluare de o asemenea amploare va atrage cu siguranță atenția autorităților de reglementare antitrust. Cu toate acestea, unii experți cred că autoritățile americane vor fi probabil interesate de crearea unui producător de cipuri puternic și profitabil.

„Cred că guvernul SUA va fi un susținător fervent al tranzacției - aceasta va crea o mare companie centrată pe SUA, căreia îi va putea acorda un sprijin enorm”, a declarat Angelo Zino de la firma de analiză CFRA Research pentru The Economist.

Cu toate acestea, pot apărea probleme cu autoritățile de reglementare din alte regiuni. La începutul lunii septembrie, Intel a anunțat că amână construcția unei mari fabrici de microcipuri în Germania pentru cel puțin doi ani, precum și un alt proiect de investiții în Polonia. Decizia a fost luată ca parte a unei strategii de reducere a pierderilor.

Acțiunile gigantului tehnologic au pus în pericol planurile Comisiei Europene de a dezvolta producția de semiconductori în regiune. Din această cauză, sugerează The Economist, autoritățile europene de reglementare antitrust nu vor fi dispuse să ajute Intel și să sprijine preluarea sa.

Nici chinezii, în 2018, nu au aprobat vânzarea producătorului olandez de semiconductori NXP Semiconductors, iar Qualcomm a trebuit să renunțe la tranzacție, care a fost evaluată la 44 de miliarde de dolari. Aprobarea din partea autorității locale de reglementare antitrust a fost necesară deoarece ambele companii sunt prezente pe piața chineză.

Intel se bazează acum foarte mult pe numeroase subvenții guvernamentale și finanțări private. Dar, după cum scriu analiștii, guvernul american nu poate furniza bani companiei la nesfârșit. Intel va trebui să ia măsuri, fie că este vorba de o înțelegere cu Qualcomm sau de vânzarea unor active individuale, pentru a rămâne pe piață. „Inacțiunea nu este o opțiune”, rezumă The Economist.

