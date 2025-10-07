În ultimul deceniu, pe măsură ce atacurile armate în masă au devenit deprimant de frecvente, districtele școlare au investit din ce în ce mai mult în sisteme de supraveghere concepute pentru a monitoriza activitatea online a elevilor. Recent, unul dintre aceste sisteme a eliberat semnale după ce un adolescent din Florida a cerut sfaturi de la ChatGPT despre cum să-și omoare prietenul, a declarat poliția locală, scrie Gizmodo.

Episodul a avut loc în Deland, Florida, unde un elev de 13 ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, care frecventează școala gimnazială Southwestern din oraș, ar fi întrebat chatbot-ul OpenAI „cum să-mi omor prietenul în mijlocul orei”.

Întrebarea a declanșat imediat o alertă într-un sistem care monitoriza computerele furnizate de școală. Sistemul respectiv era administrat de o companie numită Gaggle, care oferă servicii de siguranță districtelor școlare din întreaga țară. În scurt timp, poliția îl interoga pe adolescent, relatează WFLA, un post local afiliat NBC.

Studentul le-a spus polițiștilor că „doar îl trola” pe un prieten care „l-a enervat”, relatează publicația locală. Polițiștii, desigur, nu au fost deloc entuziasmați de micul trol.

„O altă «glumă» care a creat o situație de urgență în campus”, a declarat Biroul Șerifului din comitatul Volusia.

„Părinți, vă rugăm să vorbiți cu copiii voștri ca să nu facă aceeași greșeală.” Elevul a fost în cele din urmă arestat și încarcerat la închisoarea comitatului, spune publicația. Nu este clar de ce a fost acuzat. Gizmodo a contactat biroul șerifului pentru mai multe informații.

Ads

Site-ul web Gaggle se descrie ca o soluție de siguranță pentru elevii din clasele K-12 și oferă o varietate de servicii. Într-o postare pe blog, Gaggle descrie cum folosește monitorizarea web, care filtrează după diverse cuvinte cheie (probabil „kill” este unul dintre aceste cuvinte cheie) pentru a obține „vizibilitate în utilizarea browserului, inclusiv conversații cu instrumente de inteligență artificială precum Google Gemini, ChatGPT și alte platforme”.

Compania spune că sistemul său este conceput pentru a semnala „comportamente îngrijorătoare legate de autovătămare, violență, bullying și multe altele și oferă context prin capturi de ecran”.

Gaggle prioritizează în mod clar siguranța elevilor față de orice alte considerații. Pe site-ul său web, compania elimină subiectul confidențialității elevilor astfel:

„Majoritatea educatorilor și avocaților vă vor spune că, atunci când copilul dumneavoastră folosește tehnologia furnizată de școală, nu ar trebui să existe nicio așteptare la confidențialitate. De fapt, școala copilului dumneavoastră este obligată prin lege federală (Legea privind protecția copiilor pe internet) să protejeze copiii de accesarea de conținut obscen sau dăunător pe internet.”

Ads

Bineînțeles, Gaggle a fost criticat de activiștii pentru drepturile la viață privată.

„A rutinizat accesul și prezența forțelor de ordine în viața studenților, inclusiv în casele lor”, a declarat recent Elizabeth Laird, directoare la Centrul pentru Democrație și Tehnologie, pentru Associated Press. Publicația mai spune că multe dintre alertele de siguranță emise de Gaggle ajung să fie alarme false.

Din ce în ce mai mult, chatboții precum ChatGPT apar în cazuri penale care implică incidente de sănătate mintală. Episoadele așa-numitei „psihoze cu inteligență artificială”, în care persoanele cu probleme de sănătate mintală interacționează cu chatboții și par să aibă iluziile exacerbate, au fost în creștere. Mai multe sinucideri recente au fost, de asemenea, atribuite chatbotului. Gizmodo a contactat OpenAI pentru comentarii.

Ads