O invazie a Canadei ar declanșa un război de gherilă ce ar distruge America, susține un expert în conflicte și insurgențe

O expertă în conflicte și insurgențe, Dr. Aisha Ahmad, profesor asociat la Universitatea din Toronto, susține că o invazie americană în Canada ar putea avea consecințe catastrofale pentru Statele Unite. Într-o viziune apocaliptică, Dr. Ahmad explică faptul că o astfel de invazie ar duce la o rezistență de tip gherilă care ar submina puterea globală a Americii și ar transforma conflictul într-un dezastru militar și financiar, scrie Calgary Herald.

Dr. Ahmad subliniază că istoria conflictelor demonstrează un tipar clar: indiferent de forțele care invadează, o parte semnificativă a populației va rezista. Cei care subestimează capacitatea Canadei de a se apăra sunt în mare eroare. „Mitul bunăvoinței canadiene” ar dispărea instantaneu în fața unui atac american, afirmă expertul. Chiar dacă Canada nu a fost nevoită să considere America un inamic timp de aproape 200 de ani, acțiunile recente ale președintelui Donald Trump ar putea schimba radical această dinamică.

Dr. Ahmad atrage atenția asupra declarațiilor lui Donald Trump privind dorința de a rupe acordul din 1908 care stabilește granița între Canada și Statele Unite. Trump consideră acest acord ca fiind depășit, iar teritoriile și accesul la râuri și lacuri ar putea deveni obiecte de dispută, asemănător cu strategia lui Vladimir Putin în cazul Ucrainei. În acest scenariu, dacă Canada ar refuza să accepte noile „granițe” impuse de SUA, riscurile unui conflict militar ar crește semnificativ.

Dr. Ahmad consideră că, în cazul unui conflict, nu ar fi vorba despre o luptă convențională între armate, ci despre o insurgență de lungă durată. O rezistență activă din partea a doar 1% din populația canadiană ar însemna o armată de aproximativ 400.000 de persoane – mult mai numeroasă decât talibanii la începutul războiului din Afganistan. Vastitatea teritoriului canadian și sprijinul din partea comunităților locale ar face imposibil controlul asupra regiunii, chiar și cu trupe numeroase.

