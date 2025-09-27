Ce au cerut SUA de la Iran pentru a prelungi cu trei luni suspendarea sancțiunilor. „Inacceptabil”

Statele Unite au cerut Iranului să le predea ”tot” uraniul îmbogățit iranian, în schimbul unei prelungiri cu trei luni a unei suspendări a sancțiunilor impuse Teheranului, dezvăluie sâmbătă, 27 septembrie, președintele iranian Massoud Pezeshkian, care respinge această cerere drept ”inacceptabilă”.

”Ei vor ca noi să le cedăm tot uraniul nostru îmbogățit”, a declarat Massoud Pezeshkian televiziunii de stat iraniene înainte să plece cu avionul de la New York, unde a asistat la Adunarea Generală a ONU.

”În câteva luni ei vor avea o nouă cerere și vor spune din nou că vor să restabilească snapback-ul”, a declarat președintele iranian.

”Snapback” este un mecanism de restabilire a sancțiunilor impuse de către ONU Iranului, prevăzut de acordul de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian, care expiră în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Sancțiunile impuse de către ONU Iranului în dosarul nuclear urmează să fie reimpuse la miezul nopții de sâmbătă spre duminică, în urma eșecului unor negocieri cu Franța, Germania și Regatul Unit (E3) negocieri privind controlarea programului nuclear iranian.

Ads