Marco Rubio va discuta cu Benjamin Netanyahu despre un posibil plan israelian de anexare a Cisiordaniei

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 12:18
Marco Rubio, secretarul de stat al SUA FOTO X/@JFK_Jr_Page

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, urmează să discute în Israel despre o posibilă anexare a unor părți din Cisiordania ocupată, în contextul în care mai multe state occidentale se pregătesc să recunoască oficial statul Palestina. Informația a fost publicată de portalul Axios, citând oficiali israelieni și americani.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a luat încă o decizie finală în privința unei eventuale anexări sau a dimensiunii acesteia. Potrivit unui oficial israelian, Netanyahu dorește să afle, în cadrul întrevederii cu Rubio, dacă administrația președintelui Donald Trump ar susține o astfel de mișcare.

Comunitatea internațională consideră, în mare parte, că Cisiordania este un teritoriu ocupat, iar orice încercare de anexare este percepută drept ilegală și provocatoare.

Reacții din Golf și context diplomatic tensionat

Emiratele Arabe Unite au avertizat atât administrația Trump, cât și guvernul israelian, că o eventuală anexare ar putea submina acordul de pace bilateral, ar slăbi formatul mai amplu al Acordurilor Abraham și ar pune în pericol eforturile de extindere a acestora, un obiectiv prioritar pentru fostul președinte Trump.

Vineri, Adunarea Generală a ONU a adoptat „Declarația de la New York”, susținută de Franța și Arabia Saudită, care propune un cadru ireversibil pentru crearea unui stat palestinian. Declarația a fost susținută de 142 de state membre, în timp ce 10 s-au opus — printre ele, Statele Unite și Israel. Alți 12 membri s-au abținut.

Documentul urmează să servească drept bază politică pentru un summit dedicat soluției celor două state, programat pentru 22 septembrie la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Se așteaptă ca, în cadrul acestui summit, Franța, Marea Britanie, Canada și alte câteva țări să anunțe recunoașterea oficială a Palestinei.

Mesaje contradictorii din partea SUA

Întrevederile dintre Netanyahu și Rubio sunt programate pentru duminică și luni. Potrivit a doi oficiali israelieni, Rubio ar fi transmis, în discuții private, că nu se opune unei anexări parțiale a Cisiordaniei și că administrația Trump nu ar împiedica o astfel de acțiune.

Aceste afirmații ar fi generat tensiuni în cadrul echipei președintelui Trump, întrucât Washingtonul nu a formulat o poziție oficială clară, iar unii oficiali consideră că guvernul israelian încearcă să pună SUA într-o poziție dificilă.

Mai multe reuniuni interne au avut loc recent la Casa Albă și la Departamentul de Stat, cu scopul de a stabili o linie publică unitară, care să nu lase loc pentru interpretări divergente.

Surse din administrația americană au declarat că cea mai mare îngrijorare privește posibila erodare a Acordurilor Abraham și impactul asupra moștenirii politice a lui Donald Trump.

Potrivit unei surse familiare cu situația, Emiratele Arabe Unite și-au reiterat poziția față de Departamentul de Stat înainte de vizita lui Rubio în Israel.

„Casa Albă desfășoară în mod evident consultări politice legate de Orientul Mijlociu. Nu comentăm întâlniri interne care au avut loc sau nu au avut loc”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Declarații înainte de vizită

Înainte de plecarea spre Israel, Marco Rubio a declarat că intenționează să discute cu liderii israelieni despre modul în care aceștia vor reacționa la valul așteptat de recunoașteri ale statului palestinian.

„Am avertizat europenii că va exista o reacție de răspuns”, a spus Rubio presei.

Un oficial israelian a subliniat că Netanyahu dorește să înțeleagă, din partea lui Rubio, care este marja de acțiune pe care Statele Unite ar fi dispuse să o accepte, în special în ceea ce privește o eventuală anexare.

Duminică, Rubio urmează să participe la un eveniment organizat de o organizație a coloniștilor într-un sit arheologic sensibil politic, situat sub satul palestinian Silwan, în partea de est a Ierusalimului, în apropiere de Moscheea Al-Aqsa.

Sâmbătă, el a declarat că vizita sa în acel loc este strict culturală și istorică, fără conotații politice.

#SUA, #Marco Rubio, #Israel, #Benjamin Netanyahu, #Cisiordania , #Israel Palestina
