SUA consideră că Israelul are dreptul să decidă ocuparea completă a Fâșiei Gaza. „Pentru a pune capăt amenințării”

Statele Unite consideră că 'Israelul are dreptul să decidă ce este necesar' cu privire la Fâșia Gaza, poziție exprimată astfel duminică, 10 august, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU convocată de urgență pentru a discuta noul plan israelian de a ocupa complet această enclavă palestiniană și de a elimina astfel gruparea armată Hamas.

'Statele Unite susțin dreptul Israelului de a se apăra împotriva terorismului Hamas și, în cele din urmă, Israelul are dreptul să decidă ce este necesar pentru securitatea sa și ce măsuri sunt adecvate pentru a pune capăt amenințării reprezentate de Hamas și de grupări similare', a declarat reprezentanta SUA, Dorothy Shea.

Mai mult, ea a calificat drept 'contraproductivă' reuniunea convocată de membri europeni ai Consiliului de Securitate, după ce guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat vineri un plan militar ce prevede ocuparea orașului Gaza, în nordul enclavei palestiniene.

Potrivit reprezentantei SUA, 'guvernul Israelului nu a luat nejustificat această decizie de a-și avansa campania militară, ci în urma lunilor de intransigență din partea Hamas'.

În plus, Dorothy Shea i-a acuzat pe alți membri ai Consiliului de Securitate că 'răspândesc minciuni' despre Israel și a descris drept 'categoric fals' că are loc un genocid împotriva populației palestiniene în Fâșia Gaza.

În timp ce se desfășura reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, premierul israelian Netanyahu declara la o conferință de presă la Ierusalim că ocuparea orașului Gaza este soluția pentru a 'termina treaba' în războiul cu Hamas.

'Am realizat până în prezent o mare parte a misiunii. Avem între 70% și 75% din Fâșia Gaza sub control militar israelian', a spus Netanyahu. 'Dar mai avem două fortărețe rămase (de cucerit), orașul Gaza și taberele' din centrul Fâșiei Gaza și 'nu avem altă opțiune pentru a termina treaba', a stabilit el.

'În primul rând, dezarmarea Hamas. În al doilea rând, toți ostaticii (israelieni) sunt eliberați. În al treilea rând, Fâșia Gaza este demilitarizată. În al patrulea rând, Israelul exercită un control de securitate preponderent. Și, în al cincilea rând, o administrație civilă pașnică, non-israeliană. (...) Asta vrem să vedem în Fâșia Gaza', a rezumat Netanyahu planul aprobat de guvernul său.

Israelul va 'câștiga războiul' în Fâșia Gaza, 'cu sau fără sprijinul altor' țări, a concluzionat el.

