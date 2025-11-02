JD Vance iese la atac după ce a fost criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism. "Comentariu josnic"

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 17:25
JD Vance și soția sa Usha FOTO X/@WakeUpPatriott

Vicepreședintele american JD Vance, care și-a exprimat public speranța că soția sa, Usha, crescută în religia hindusă, se va converti la creștinism, și-a apărat poziția în fața criticilor, a relatat sâmbătă AFP.

Catolic practicant, el însuși convertit în 2019, Vance a calificat vineri criticile pe care le-a atras cu declarațiile sale drept 'bigotism anticreștin'.

Vance, în vârstă de 41 de ani, a fost întrebat despre creșterea celor trei copii ai săi în sânul unui mariaj interconfesional, în timpul unui eveniment organizat miercuri la Universitatea din Mississippi de Turning Point USA, mișcarea ultraconservatoare fondată de Charlie Kirk, ucis în septembrie într-un campus american.

'Oare sper eu ca ea să fie în cele din urmă atinsă de același lucru care m-a atins pe mine la biserică? Da, sincer, chiar sper', a răspuns el. 'Dar dacă nu este cazul, Dumnezeu spune că toată lumea are liber arbitru, deci nu mă deranjează', a adăugat el.

Declarațiile sale au atras critici pe rețelele de socializare.

Ca răspuns la un comentariu postat pe platforma X în care era acuzat că 'sacrifică' religia celei de-a Doua Doamne a SUA pentru a-i îmbuna pe conservatori, Vance a calificat postarea drept un 'comentariu josnic', care 'cu siguranță nu este singurul de acest fel'.

'Ea nu este creștină și nu are nicio intenție de a se converti, dar, la fel ca mulți oameni aflați într-o căsnicie interconfesională - sau în orice relație interconfesională - sper că va vedea lucrurile așa cum le văd eu într-o zi', a continuat el pe X.

Usha Vance s-a născut în San Diego, în statul California, din părinți care au emigrat din India. Ea a declarat pentru Fox News în 2024 că credința hindusă a familiei sale i-a ajutat să devină 'oameni cu adevărat buni'.

Cuplul s-a cunoscut la Facultatea de Drept Yale și s-a căsătorit în 2014.

JD Vance a crescut în credința evanghelică și a avut o copilărie haotică și defavorizată, după cum a povestit chiar el în autobiografia sa 'Hillbilly Elegy'.

De la convertirea sa la catolicism, cel care a devenit vicepreședinte al Statelor Unite a vorbit frecvent despre modul în care credința i-a influențat opiniile politice conservatoare.

#SUA, #jd vance, #usha vance, #crestinism hinduism , #SUA
