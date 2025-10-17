Vance ia apărarea mesajelor rasiste și pro-nazism ale „tinerilor” republicani. „Copiii fac lucruri stupide”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a încercat să minimalizeze dezvăluirile conform căreia liderii unui grup numit Tinerii Republicani au schimbat sute de mesaje rasiste și sexiste - inclusiv unul în care violul a fost numit „epic” și altul în care cineva a scris „Îl iubesc pe Hitler” - ca fiind „indiscreții tinerești”.

Vance, vorbind într-un nou episod al emisiunii Charlie Kirk Show, podcastul condus de colegii regretatului activist conservator, a sugerat că participanții la conversațiile divulgate erau mult mai tineri decât sunt în realitate, scrie The Guardian.

„Realitatea este că copiii fac lucruri stupide, în special băieții tineri”, a spus Vance. „Spun glume îndrăznețe, jignitoare. Asta fac copiii. Și chiar nu vreau să creștem într-o țară în care un copil care spune o glumă stupidă - care spune o glumă foarte jignitoare și stupidă - este un motiv pentru a le ruina viața.”

Politico a obținut luni întregi de schimburi de replici dintr-o conversație pe Telegram între lideri și membri ai Federației Naționale a Tinerilor Republicani și unii dintre afiliații săi din New York, Kansas, Arizona și Vermont.

Mother Jones relatează că înregistrările publice indică faptul că opt dintre cei 11 agenți republicani care au participat la discuția ofensivă par să aibă vârste cuprinse între 24 și 35 de ani.

Revelațiile au determinat apeluri bipartizane ca cei implicați să fie demiși din funcții sau să își demisioneze.

Federația Națională a Tinerilor Republicani, organizația politică a Partidului Republican pentru republicanii cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, a cerut celor implicați să se retragă din organizație. Grupul a descris schimburile de replici ca fiind „nedemne de orice republican”.

Vance, însă, i-a certat pe democrați și pe mass-media pentru că acordă prea multă atenție „ceea ce spun o grămadă de tineri, o grămadă de copii, într-o discuție de grup, oricât de ofensator ar fi”.

El a sugerat că mesajele rasiste de la republicani au fost o distragere a atenției de la mesajele jignitoare trimise de un candidat democrat la funcția de procuror general al Virginiei, Jay Jones, care a glumit că ar prefera să ucidă un coleg republican decât pe Hitler sau Pol Pot.

Jones a declarat ulterior că și-a asumat „întreaga responsabilitate” pentru comentariile sale și și-a cerut scuze publice lui Todd Gilbert, care pe atunci era președintele Camerei Delegaților din Virginia.

Vance și-a exprimat iritarea față de oamenii despre care a spus că s-au lăsat distrași de la „susținerea incredibilă a violenței politice... de către democrat, concentrându-se pe ceea ce spun copiii într-un chat de grup”.

„Maturizați-vă”, le-a spus vicepreședintele acelor oameni preocupați mai mult de rasismul din partidul său decât de glumele despre violența din celălalt partid. „Îmi pare rău, concentrați-vă pe problemele reale, nu vă concentrați pe ceea ce spun copiii în chat-urile de grup.”

Vance a spus că a crescut într-o altă epocă în care „majoritatea lucrurilor pe care le-am făcut, lucrurile stupide pe care le-am făcut ca adolescent și ca tânăr adult, nu sunt pe internet”.

Tatăl a trei copii a spus că își va avertiza propriii copii: „în special băieții mei, nu puneți lucruri pe internet, de exemplu, fiți atenți la ce postați. Dacă puneți ceva într-un chat de grup, presupuneți că vreun ticălos o va divulga în încercarea de a vă face rău sau de a vă face rău familiei.”

„Chiar nu vreau să creștem într-o țară în care un copil care spune o glumă stupidă, care spune o glumă foarte jignitoare și stupidă, este motivul pentru care le distruge viața”, a spus Vance.

Alți republicani au cerut o intervenție mai imediată. Liderii legislativi republicani din Vermont, împreună cu guvernatorul Phil Scott - de asemenea republican - au cerut demisia lui Sam Douglass, un senator de stat, despre care s-a dovedit a fi participant la conversație.

Spunând că este „absolut îngrozită să afle despre presupusele comentarii făcute de liderii Tinerilor Republicani din statul New York”, congresmena Elise Stefanik din New York a cerut celor implicați să se retragă din funcții.

Danedri Herbert, președinta Partidului Republican din Kansas, a declarat că remarcile „nu reflectă convingerile republicanilor și cu siguranță nu ale republicanilor din Kansas în general”.

Democrații au fost mai uniformi în condamnarea lor. Miercuri, guvernatorul Gavin Newsom din California i-a scris lui James Comer, președintele comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților, solicitând o anchetă asupra „mesajelor text josnice și jignitoare”, pe care le-a numit „definiția conduitei care poate crea un mediu ostil și discriminatoriu ce încalcă legile drepturilor civile”.

Vorbind în plenul Senatului, liderul democrat Chuck Schumer din New York a descris marți conversația ca fiind „revoltătoare”, cerând republicanilor, inclusiv lui Trump și Vance, să „condamne aceste comentarii rapid și fără echivoc”.

Întrebată despre relatări, guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, a numit schimburile de replici „josnice” și a cerut consecințe pentru cei implicați.

„Dați-i afară din partid. Luați-le rolurile oficiale. Nu-i mai folosiți ca și consilieri de campanie”, a spus Hochul. „Trebuie să existe consecințe. Aceste prostii trebuie să înceteze.”

Ce discutau tinerii republicani pe chat-ul Telegram

Liderii grupurilor Tineretului Republican din întreaga țară se temeau ce s-ar fi întâmplat dacă discuția lor pe Telegram ar fi fost divulgată, dar au continuat să scrie oricum. Îi numeau pe negri maimuțe și „oameni pepene” și se gândeau să-și pună adversarii politici în camere de gazare. Vorbeau despre violarea dușmanilor lor și despre sinuciderea acestora și îi lăudau pe republicanii care, în opinia lor, susțin sclavia.

William Hendrix, vicepreședintele Tinerilor Republicani din Kansas, a folosit cuvintele „n–ga” și „n–guh”, variante ale unei insulte rasiale, de mai mult de o duzină de ori în discuție. Bobby Walker, vicepreședintele tinerilor republicani din statul New York la acea vreme, s-a referit la viol ca fiind „epic”, dezvăluie Politico.

Ads