Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a anunțat că va merge vineri în vizită în Groenlanda. El o va însoți pe nevasta lui, Usha Vance, care anunțase deja că merge acolo. Călătoria soției vicepreședintelui a fost aspru criticată de Danemarca iar anunțul lui JD Vance este văzut ca un nou factor de presiune.

Vance a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua X, în ziua de marți, 25 martie 2025, deci se și a zis că va ajunge în teritoriul danez în ziua de vineri, 28 martie. A spus că va vizita obiective culturale, dar și bazele militare americane de acolo, aflate în subordinea Space Force, ramura Forțelor Armate ale SUA creată în timpul primului mandat al lui Trump.

Cu o zi înaintea acestui anunț al lui J.D. Vance, tot din SUA venise informația că o delegație americană va merge în Groenlanda. Din delegația care urma să sosească la 27 martie ar fi făcut parte Usha Vance - soția vicepreședintelui SUA, Mike Waltz - consilierul pentru Securitate Națională al președintelui Trump, precum și Chris Wright - secretarul pentru Energie al SUA. Departamentul Energiei este cel care are în subordine arsenalul nuclear american.

Anterior, președintele Trump declara că groenlandezii au cerut Administrației SUA să trimită o delegație pe insulă. Însă guvernul local al Groenlandei a replicat că informația este falsă și că ei n-au cerut să vină nicio delegație din SUA. Premierul Mute Egede a precizat că această vizită ar reprezenta "o foarte agresivă presiune americană asupra comunității groenlandeze".

Vicepreședintele Vance susține acum, în anunțul său din 25 martie, că va merge alături de soția lui în Groenlanda, pentru a întări securitatea poporului din insulă, întrucât e preocupat de faptul că "multe țări" amenință Groenlanda și au intenția de a folosi teritoriul sau apele teritoriale ale insulei pentru a amenința Statele Unite.

„Vorbind în numele președintelui Trump, dorim să revigorăm securitatea poporului Groenlandei, deoarece credem că este important pentru a proteja securitatea întregii lumi”, a susținut vicepreședintele Vance.

J.D. Vance ar urma să ajungă la Baza Spațială Pituffik (fosta Bază Aeriană Thule), unde se află cel mai nordic aerodrom militar al SUA. Acest aerodrom este utilizat de SUA pe baza unei înțelegeri pe care o are cu Danemarca. Insula Groenlanda este un teritoriu autonom care aparține Danemarcei.

Looking forward to visiting Greenland on Friday!🇺🇸 pic.twitter.com/p3HslD3hhP