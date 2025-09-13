Compania de biotehnologie Altos Labs, fondată în 2022 și finanțată cu aproximativ 3 miliarde de dolari, explorează modalități de a reprograma celulele pentru a inversa efectele îmbătrânirii. The Times notează că printre investitori s-ar afla și Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Primele rezultate, publicate în reviste științifice, sugerează că cercetătorii pot influența mecanismele celulare implicate în îmbătrânire. Ideea este ca, prin terapie genetică și inteligență artificială, organismul să-și recapete rezistența la boli și leziuni caracteristică vârstei tinere.

Reprogramarea celulelor

Unul dintre consilierii științifici ai Altos, laureatul Nobel Shinya Yamanaka, a demonstrat în urmă cu două decenii că celulele mature pot fi readuse la un stadiu pluripotent – capabile să se transforme din nou în diferite tipuri de țesut. Descoperirea a devenit cunoscută drept „factorii Yamanaka”.

Ulterior, biologul Juan Carlos Izpisua Belmonte a aplicat acești factori pe șoareci, obținând semne de întinerire. Totuși, procedura ridică riscuri, deoarece o reprogramare excesivă poate genera tumori.

Cercetări mai recente, conduse de profesorul Wolf Reik la centrul Altos din Marea Britanie, analizează modul în care „ceasurile transcripționale” controlează dezvoltarea celulelor. Înțelegerea acestor mecanisme ar putea face procesul de reîntinerire mai sigur.

Obstacole și perspective

Unul dintre fenomenele asociate cu îmbătrânirea, numit „derivă mezodermală”, presupune pierderea treptată a funcțiilor specializate ale celulelor. Echipa lui Belmonte a raportat în revista Cell că blocarea anumitor gene poate inversa acest proces la nivel experimental.

Altos Labs explorează și soluții digitale. Tore Graepel, specialist în inteligență artificială, dezvoltă modele computaționale pentru a cartografia stările celulare și a identifica posibile metode de „recălire” – adică de revenire la o stare mai tânără și mai flexibilă.

Cercetările sunt încă în stadiu incipient, iar eficiența lor la oameni rămâne nedemonstrată. Totuși, rezultatele sugerează că manipularea mecanismelor celulare ar putea, în timp, să ducă la terapii care încetinesc sau inversează anumite aspecte ale îmbătrânirii.

