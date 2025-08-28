O nouă serie de emailuri confidențiale, făcute publice de gruparea de hackeri Handala, arată cum fostul miliardar pedofil Jeffrey Epstein a încercat, în ultimii ani ai vieții, să pătrundă într-o industrie aflată la granița dintre tehnologie, securitate și geopolitică. Partener în această tentativă: fostul premier israelian Ehud Barak.

Emailurile – provenind din inboxul lui Barak – au fost postate în mai 2025 de platforma Distributed Denial of Secrets, considerată o succesoare a controversatei WikiLeaks. Deși lipsesc elementele tehnice care ar confirma autenticitatea prin semnături digitale, documentele conțin imagini, înregistrări audio și corespondență care nu au mai fost publicate anterior și care, spun experții, indică o realitate greu de ignorat: Jeffrey Epstein, condamnat anterior pentru exploatarea sexuală a minorilor, a încercat să se reinventeze într-un domeniu sensibil – tehnologia de supraveghere.

De la scandal sexual la tehnologie de securitate

După prima condamnare din 2008, Epstein nu a dispărut din peisajul internațional. Din contră. În 2015, a intrat într-un parteneriat cu Barak pentru a investi în Reporty Homeland Security – un start-up israelian care promitea să modernizeze sistemele de urgență prin tehnologii digitale. Compania se numește astăzi Carbyne și are printre fondatori un fost director al Unității 8200, echivalentul israelian al NSA, scrie reason.com.

Ce reiese din emailuri este mai mult decât o simplă investiție. Epstein încerca, prin Ehud Barak, să acceseze cercuri de influență în SUA, Israel și Rusia. Îl contacta pe Peter Thiel – cofondator al PayPal și al contractorului de supraveghere Palantir –, pe foști oficiali ruși apropiați de Kremlin și chiar pe membri ai comunității de informații israeliene.

Într-un mesaj din aprilie 2015, Epstein îi scrie lui Barak că ar fi util „ca Putin și consilierii săi să petreacă timp cu Jeffrey pentru a discuta piețele, sistemul valutar și noua lume a dobânzilor zero”. În alt email, vorbește despre un potențial business propus de prințul Andrew Beijingului, pe fondul unei „epidemii de răpiri” în rândul elitei chineze.

Rețele de influență, contacte sensibile

Interesul lui Epstein nu era teoretic. Într-un schimb de emailuri, Epstein îl convinge pe Barak să stabilească o întâlnire cu Peter Thiel, la New York. Ehud Barak notează în alt mesaj, fără să-l menționeze pe Epstein, că el și Thiel ar urma să aibă „o primă întâlnire” în care vor discuta geopolitică. Ce a rezultat din aceste contacte nu este clar, însă, în 2018, unul dintre fondurile fondate de Thiel a participat la o rundă de finanțare de 15 milioane de dolari pentru Carbyne.

La rândul său, Barak îl ținea la curent pe Epstein cu alte contacte influente. Îl menționează pe Viktor Vekselberg, oligarhul rus aflat în cercul apropiat al lui Vladimir Putin, și discută cu Epstein despre Fifth Dimension – o companie de inteligență artificială finanțată parțial de Vekselberg. De altfel, Epstein era fascinat de aplicațiile militare și de supraveghere ale tehnologiei. Într-un mesaj, se declară „uimit de viteza cu care tehnologia a intrat în sectorul privat”.

Barak i-a propus în 2016 o nouă oportunitate: Levitection, un start-up israelian specializat în imagistică electromagnetică. Deși Epstein a fost interesat, compania nu a avut succes și s-a închis în 2022. Reprezentanții săi neagă orice legătură cu Epstein.

Investiții mascate, structuri opace

Ceea ce este cel mai tulburător în aceste emailuri este modul în care Epstein pare să fi operat: din umbră, prin interpuși. În cazul Carbyne, de exemplu, fostul director al Unității 8200, Pinchas Buchris, a declarat pentru Haaretz că nu l-a cunoscut niciodată pe Epstein și că „banii au venit de la Ehud Barak”. Totuși, corespondența arată că cei trei au avut o întâlnire comună în decembrie 2014 și că Epstein a fost activ în negocierea termenilor.

După rearestarea lui Epstein în 2019, Barak a anunțat că rupe orice legătură cu acesta. Întrebat ulterior despre această asociere, Barak l-a descris pe Epstein drept „o versiune sinistră a doctorului Jekyll și Mr. Hyde”.

Întrebări care rămân

Cazul Epstein continuă să arunce umbre lungi asupra rețelelor de influență din jurul său. De la elite financiare din SUA până la foști oficiali israelieni și apropiați ai Kremlinului, numele sale apar în conversații care ridică întrebări serioase despre modul în care banii, tehnologia și politica se intersectează într-o zonă gri, greu de reglementat și, mai ales, de controlat.

