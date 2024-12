Biden, decizie controversată legată de condamnarea fiului său, Hunter. Reacția lui Trump: ”Un abuz”

Preşedintele Joe Biden a anunţat că l-a graţiat pe fiul său Hunter Biden, care a fost condamnat în cursul acestui an pentru infracţiuni federale legate de arme şi neplata taxelor.

„Astăzi, am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiţie şi m-am ţinut de cuvânt chiar şi atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv şi nedrept”, a spus Joe Biden într-o declaraţie publicată duminică de Casa Albă.

„În lipsa unor factori agravanţi (...), oamenii nu sunt aproape niciodată trimişi în judecată pentru infracţiuni grave doar pentru modul în care au completat un formular pentru arme. Cei care au întârziat să îşi plătească impozitele din cauza unor dependenţe grave, dar le-au plătit ulterior cu dobânzi şi penalităţi, primesc de obicei soluţii nepenale. Este clar că Hunter a fost tratat diferit”, arată preşedintele american.

„Acuzaţiile din cazurile sale au apărut doar după ce mai mulţi dintre adversarii mei politici din Congres le-au instigat, ca să mă atace pe mine şi să se opună alegerii mele. Apoi, un acord de recunoaştere a vinovăţiei negociat cu atenţie, convenit de Departamentul de Justiţie, s-a destrămat în sala de judecată - mai mulţi dintre adversarii mei politici din Congres asumându-şi meritul pentru presiunile politice exercitate asupra procesului. Dacă acordul de recunoaştere a vinovăţiei ar fi avut loc, ar fi fost o rezolvare corectă şi rezonabilă a cazurilor lui Hunter”, explică Joe Biden.

„Hunter a fost tratat diferit doar pentru că este fiul meu - şi asta este greşit. A existat un efort de a-l distruge pe Hunter - care a stat departe de dependenţe timp de cinci ani şi jumătate, chiar şi în faţa atacurilor neîncetate şi a urmăririi selective. În încercarea de a-l distruge pe Hunter, au încercat să mă distrugă şi pe mine - şi nu există niciun motiv să cred că se vor opri aici. Destul este destul”, spune şeful Casei Albe.

„Sper că americanii vor înţelege de ce un tată şi un preşedinte ar ajunge la această decizie”, a adăugat în final Joe Biden, care se pregăteşte de încheierea mandatului său prezidenţial la 20 ianuarie 2025.

De ce și-a încălcat Biden promisiunea

Graţierea prezidenţială îl scuteşte pe Hunter Biden de o posibilă pedeapsă cu închisoarea pentru infracţiuni federale legate de achiziţionarea de arme şi neplata impozitelor. Prin anunţul făcut duminică, preşedintele american revine asupra promisiunilor sale din trecut de a nu folosi prerogativele extraordinare ale preşedinţiei în beneficiul membrilor familiei sale. Preşedintele democrat declarase anterior că nu îl va graţia pe fiul său şi nici nu îi va comuta sentinţa după condamnarea acestuia în cele două procese din Delaware şi California.

Această decizie intervine cu câteva săptămâni înainte ca Hunter Biden să îşi primească pedeapsa după condamnarea sa în procesul în care a fost acuzat de posesie ilegală de arme şi după ce a pledat vinovat pentru acuzaţiile fiscale.

Graţierea încheie o saga juridică de lungă durată pentru fiul preşedintelui, care a dezvăluit public că se află sub anchetă federală în decembrie 2020 - la o lună după victoria lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale.

În iunie, Biden a exclus categoric o graţiere sau o comutare a pedepsei pentru fiul său, declarând reporterilor, în timp ce fiul său se confrunta cu procesul din Delware, „Respect decizia juriului. Voi face asta şi nu-l voi graţia”.

Apoi, încă din 8 noiembrie, la câteva zile după victoria lui Trump în alegerile prezidenţiale de anul acesta, secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a exclus o graţiere sau o clemenţă pentru tânărul Biden, spunând: „Ni s-a pus această întrebare de mai multe ori. Răspunsul nostru rămâne valabil, şi anume nu”.

În declaraţia sa de duminică, preşedintele Joe Biden spune că a luat decizia graţierii în acest weekend, după ce a ajuns la concluzia că urmărirea penală a fiului său a fost motivată politic şi a reprezentat o „eroare judiciară”.

Ce pedepse risca Hunter Biden

Hunter Biden a fost condamnat în iunie de tribunalul federal din Delaware pentru trei infracţiuni pentru achiziţionarea unei arme în 2018 când, potrivit procurorilor, a minţit pe un formular federal susţinând că nu folosea ilegal şi nu era dependent de droguri.

El urma să fie judecat în septembrie şi în procesul din California, în care este acuzat că nu a plătit impozite în valoare de cel puţin 1,4 milioane de dolari, însă a fost de acord să pledeze vinovat la acuzaţii, într-o mişcare surpriză, la câteva ore după ce trebuia să înceapă selecţia juraţilor. Hunter Biden a declarat că pledează vinovat în acest caz pentru a scuti familia sa de mai multă durere şi jenă, după ce procesul legat de armele de foc a dezvăluit detalii neplăcute despre luptele sale cu dependenţa de cocaină crack.

Acuzaţiile fiscale pot fi pedepsite cu până la 17 ani de închisoare, iar acuzaţiile privind armele pot fi pedepsite cu până la 25 de ani de închisoare, deşi se aştepta ca liniile directoare federale privind condamnarea să prevadă o pedeapsă mult mai mică şi era posibil chiar ca el să evite complet pedeapsa cu închisoarea.

Hunter Biden a declarat, într-o declaraţie trimisă prin e-mail către Associated Press, că nu va nesocoti niciodată iertarea care i-a fost acordată şi a promis să îşi dedice viaţa pe care şi-a refăcut-o „pentru a-i ajuta pe cei care sunt încă bolnavi şi suferă”.

„Am recunoscut şi mi-am asumat responsabilitatea pentru greşelile mele din timpul celor mai întunecate zile ale dependenţei mele - greşeli care au fost exploatate pentru a mă umili şi ruşina public pe mine şi familia mea pentru performanţe politice”, a declarat Hunter Biden.

Un purtător de cuvânt al procurorului special David Weiss, care a instrumentat dosarele, nu a răspuns duminică seară la mesajele care solicitau comentarii, precizează AP.

Reacția lui Trump

Decizia de grațiere luată de Joe Biden de grațiere – pe care a pretins anterior că nu o va lua – a luat prin surprindere SUA.

Într-o postare Truth Social de duminică seara, Trump a sugerat că Biden ar fi trebuit să grațieze protestatarii care au asaltat Capitoliul pe 6 ianuarie 2021.

”Iertarea dată de Joe lui Hunter include ostaticii J-6, care sunt acum închiși de ani de zile? Trump a scris. „Un astfel de abuz și o eroare a Justiției!”

