S-a decis noul șef al CIA. Cine va conduce principala agenţie americană de informaţii VIDEO

O majoritate covârşitoare a Senatului SUA a susţinut joi propunerea preşedintelui Donald Trump ca John Ratcliffe, fost membru al Camerei Reprezentanţilor care a fost director al serviciilor naţionale de informaţii în timpul primului mandat al lui Trump, să fie acum noul director al CIA.

Senatul a votat pentru confirmarea lui Ratcliffe cu 74 de voturi „pentru” şi 25 „împotrivă”, după ce 20 de democraţi şi un independent s-au alăturat republicanilor în susţinerea nominalizării.

Membrii Comisiei pentru Informaţii a Senatului l-au chestionat insistent pe John Ratcliffe - în timpul audierii sale de săptămâna trecută - cu privire la posibilitatea ca acesta să concedieze sau să forţeze plecarea angajaţilor din cauza opiniilor politice sau părerilor despre Trump, care a atacat frecvent principala agenţie americană de informaţii şi evaluările sale. Ratcliffe a promis că nu va face acest lucru, iar comisia l-a susţinut cu 14 voturi „pentru” şi 3 „împotrivă” în şedinţa de luni, deschizând calea pentru votul în plenul Senatului.

