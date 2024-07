Kamala Harris și-a făcut luni, 22 iulie, prima apariţie publică de când Joe Biden a renunţat la campania electorală şi a anunţat că o susţine pe ea pentru a fi candidatul democraţilor la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

În timp ce Biden este încă absent din spaţiul public, fiind încă la reşedinţa sa din Delaware, unde se recuperează după Covid, vicepreşedinta a salutat la Casa Albă echipele din campionatul NCAA din sezonul 2023-2024.

„Toate aceste echipe și studenți sportivi au început sezonul cu scopul de a câștiga un campionat național. Toți ați făcut asta. Veți fi pentru totdeauna campioni NCAA. Felicitări", a spus Kamala Harris. Apoi vicepreședinta i-a adus un elogiu președintelui Joe Biden care se recuperează de Covid-19 la casa sa din Rehoboth Beach, Delaware.

„Realizările președintelui Joe Biden sunt de neegalat în istoria modernă“, a spus vicepreședinta Kamala Harris prima apariție publică după retragerea lui Joe Biden.

Happening Now: Tune in as we welcome the NCAA championship teams from the 2023 – 2024 season to the White House. https://t.co/ZVizzL0VuS