Vulnerabilitățile Kamalei Harris. Atacuri murdare ale republicanilor pe rețelele de socializare

Vicepreședintele Kamala Harris a atras sprijinul a suficienți delegați democrați pentru a deveni candidatul partidului pentru funcția de președinte, relatează CBS News. Un sondaj realizat de Associated Press luni seara a spus că Harris a primit aprobarea a peste 1.976 de delegați necesari pentru a câștiga nominalizarea în primul tur de scrutin.

Cu toate punctele forte potențiale ale lui Harris, există un motiv pentru care unii democrați au fost inițial reticenți în a-l împinge pe Biden să se retragă, având în vedere că vicepreședintele său ar fi succesorul clar.

În ciuda faptului că a generat entuziasmul democraților pe tema avortului, bilanțul Kamalei Harris ca vicepreședinte a fost mixt. La începutul administrației, i s-a stabilit sarcina de a aborda cauzele fundamentale ale crizei migrației la granița dintre SUA și Mexic. O serie de pași greșiți și declarații greșite i-au afectat statutul și au expus-o atacurilor conservatoare.

Campania lui Trump consideră că o poate prezenta ca fiind responsabilă pentru ceea ce ei numesc graniţa „deschisă“ din sudul SUA din timpul administraţiei Biden şi o poate defini prin perioada în care a fost senator al SUA şi, înainte de aceasta, procuror general al Californiei şi procuror al districtului San Francisco. În acest fel, se urmăreşte resuscitarea aceloraşi probleme care au afectat-o în alegerile primare democrate din 2020, când a fost criticată pentru că a fost blândă cu criminalitatea şi prea indulgentă cu infractorii care au comis prima infracţiune legată de droguri, atunci când era procuror în California.

Harris a fost criticată multă vreme pentru stilul ei agresiv de procuror, care a provocat îngrijorare printre membrii comunității de culoare. În acest an, în care tensiunile rasiale s-au manifestat cu putere în multe orașe americane, voturile afro-americanilor ar putea decide rezultatul scrutinului din toamnă, iar trecutul celei care s-a autodefinit drept „procuroarea progresistă” ar putea să fie o problemă.

De altfel, de multe ori în timpul campaniei sale eșuate pentru nominalizarea democrată, adversarii au strigat: „Harris is a cop,” acuzând-o de favorizarea forțelor de ordine în detrimentul americanilor obișnuiți. Atât ca procuror al districtului San Francisco, cât și ca procuror general al Californiei, Harris a fost constant de partea polițiștilor în disputele cu suspecții – chiar și în cazurile în care acești suspecți ar fi putut fi condamnați în mod eronat.

În plus, această perioadă din cariera ei continuă să nu fie pe placul unor liberali. Un editorial publicat anul trecut de New York Times a acuzat-o pe Harris fie că a tăcut, fie că s-a opus reformelor favorizate de progresiști, de-a lungul carierei sale. „Senatoarea a fost adesea de partea greșită a istoriei atunci când a fost procuroarea generală a Californiei,” se afirma în articolul. Unii o văd pe Kamala Harris ca fiind prea apropiată de stânga liberală.

În plus, pe reţeaua X, adversarii au început să posteze diferite acuzații. „Nu uita niciodată că, atunci când Kamala Harris avea 29 de ani, ea a început o aventură cu Willie Brown, în vârstă de 60 de ani, primar al orașului San Francisco, care era căsătorit.

I-a cumpărat Kamalei cadouri scumpe precum un BMW și a numit-o în două poziții influente. El a numit-o pe Kamala la Comisia de Asistență Medicală din California, un loc de muncă care plătea 72.000 de dolari pe an și, de asemenea, a numit-o la Consiliul de Apel al asigurărilor de șomaj al statului, o poziție profitabilă care îi punea încă 97.088 de dolari pe an în buzunare. Brown s-a confruntat mai târziu cu o anchetă de corupție a FBI pentru că a împărțit contracte profitabile și numiri prietenilor și aliaților politici.

