Dinastia Ellison, noul jucător în media americană. Legătura cu Trump și expansiunea dincolo de tehnologie

Dacă numele Murdoch a devenit sinonim cu influența mediatică globală, familia Ellison ar putea fi următoarea care să intre în același registru. Larry Ellison, miliardarul cofondator al gigantului tehnologic Oracle, și fiul său, David, producător de la Hollywood, își consolidează rapid poziția în industria media, cu tranzacții ce vizează companii de la TikTok până la CNN, relatează BBC.

De la baze de date la imperiu media

Larry Ellison, 81 de ani, și-a construit averea începând din 1977, când a fondat Oracle. Controlând circa 40% din companie, Ellison a devenit în acest an, pentru scurt timp, cel mai bogat om al planetei, cu o avere estimată la 370 de miliarde de dolari. Oracle joacă un rol central în infrastructura de inteligență artificială, ceea ce i-a dublat valoarea pe bursă.

Până acum, miliardarul era mai cunoscut pentru pasiuni excentrice – iahturi, tenis, cercetări anti-aging sau achiziția unei insule în Hawaii – decât pentru implicarea în presă. Relația sa cu președintele american Donald Trump a schimbat însă datele problemei. Trump l-a elogiat recent drept „un om uimitor și un CEO al tuturor lucrurilor”.

David Ellison și Skydance

Fiul său, David Ellison, în vârstă de 42 de ani, și-a clădit propriul drum la Hollywood. După un început ratat în 2006, a fondat studioul Skydance în 2010, producând filme de succes precum True Grit, Mission: Impossible sau World War Z. Extinderea spre televiziune, gaming și sport a consolidat poziția companiei.

Ads

Momentul decisiv a venit în vara acestui an, când, cu sprijinul tatălui său, David a preluat controlul asupra Paramount, conglomerat cu peste 18.000 de angajați și cu CBS în portofoliu. Tranzacția a necesitat avizul Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), condusă de un apropiat al președintelui Trump.

Ellisonii pregătesc acum și o ofertă pentru Warner Bros. Discovery, care deține HBO și CNN. O eventuală fuziune Paramount–Warner ar crea unul dintre cele mai mari grupuri media din SUA, rivalizând cu Netflix și Disney.

Critici și suspiciuni

Ascensiunea Ellisonilor stârnește însă îngrijorare. Organizația americană FAIR avertizează că o concentrare atât de mare de putere, dublată de relația cu Trump, „ar fi periculoasă pentru democrație”. Elizabeth Warren a cerut blocarea fuziunii, pe motiv că ar crea o „concentrare periculoasă de putere”, în timp ce democrații din Congres au deschis o anchetă privind posibile înțelegeri cu președintele pentru aprobarea tranzacției.

Ads

Controversa a fost alimentată de faptul că, înaintea achiziției, Paramount a acceptat să plătească 16 milioane de dolari pentru a închide un proces intentat de Trump, care acuza CBS de manipulare într-un interviu cu Kamala Harris. Trump a afirmat ulterior că „noii proprietari” i-ar fi promis miliarde în publicitate și programe favorabile.

David Ellison a respins acuzațiile și a declarat că firma respectă legile anti-corupție, însă a refuzat să comenteze presupusele „înțelegeri paralele”.

Primele schimbări la CBS

După preluarea CBS, Ellison a introdus unele modificări cerute de FCC: desemnarea unui supraveghetor conservator pentru plângerile de bias și difuzarea doar în direct sau integral a interviurilor politice. Măsurile au stârnit critici în mediul academic. „Aceste acțiuni sunt în linie cu ceea ce își dorește Casa Albă și sunt îngrijorătoare”, a spus Rodney Benson, profesor la New York University.

Între divertisment și politică

Deși investitorii privesc cu optimism posibila fuziune Paramount–Warner, analiștii spun că interesul lui David Ellison rămâne concentrat pe divertisment, nu pe știri, sector care aduce venituri reduse. „Nu văd această mișcare ca pe o expansiune spre media de știri, ci ca pe o strategie de consolidare în producția de conținut”, a explicat Ric Prentiss, analist la Raymond James.

Pentru moment, familia Ellison pare să profite de conjunctura politică favorabilă. Întrebarea este cât va dura această apropiere de administrația Trump și dacă nu va repeta scenariul altor miliardari, precum Elon Musk, a căror alianță cu puterea s-a destrămat spectaculos.

Ads