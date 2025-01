Polițiștii americani au făcut noi legături în cazul teroristului din New Orleans și atacatorului Tesla Cybertruck din Las Vegas, iar descoperirile sunt alarmante. În ziua de Anul Nou, două atacuri devastatoare au zguduit Statele Unite: un bărbat a ucis 15 persoane în Louisiana, într-un atac înfiorător, iar o Tesla Cybertruck a explodat în fața hotelului Trump din Las Vegas.

Anchetatorii au reușit să stabilească o legătură șocantă între cele două incidente.

Autoritățile au identificat deja autorul masacrului din New Orleans ca fiind Shamsud-Din Bahar Jabbar, un veteran al armatei americane în vârstă de 42 de ani, care a intrat cu maşina într-o mulţime din popularul Cartier Francez din oraşul New Orleans, în sudul Statelor Unite, în mijlocul festivităţilor de Anul Nou, omorând cel puţin 15 persoane şi rănind aproximativ 30, înainte de a fi ucis de poliţie.

Man who drove into a crowd in New Orleans identified as a U.S. citizen. The death toll has risen to 15

According to CNN, 42-year-old Shamsuddin Jabbar was born and raised in Beaumont, Texas. He previously served in the U.S. Army and worked as a property management manager.

