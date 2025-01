„Vulturii imobiliari“ din Los Angeles vânează locuințele celor afectați de incendii

Danielle Neal locuiește în Altadena de a patra generație și a văzut cum casa în care a crescut și apartamentul pe care îl închiriase au ars în incendiile care au cuprins comitatul Los Angeles.

În timp ce focul încă nu s-a stins complet, speculatorii imobiliari deja își fac apariția, dornici să profite de pe urma celor care au pierdut totul.

Neal povestește despre modul în care mătușa și unchiul ei, care locuiau în casa familie, au fost contactați deja de persoane dornice să cumpere ruinele încă fumegânde ale locuințelor, la prețuri de nimic. „Nu există nicio compasiune din partea lor”, a spus tânăra de 30 de ani. „Pare mai mult o formă de jaf decât o afacere corectă”.

În acest context, speculatorii imobiliari vânează locuințele distruse de incendii pentru a aduna profituri, fără să țină cont de suferințele locuitorilor din Altadena și din alte părți ale Los Angeles-ului. Aceștia iau legătura cu victimele, dar și cu agenți imobiliari care, de multe ori, primesc apeluri din alte colțuri ale țării. Locuitorii zonei sunt îngrijorați că incendiile vor schimba ireversibil caracterul unui cartier care a fost mult timp refugiu pentru familiile din clasă mijlocie, în special pentru afro-americani.

Altadena, o zonă pitorească situată la poalele Munților San Gabriel, la nord-est de Los Angeles, era cunoscută pentru străzile sale liniștite și bungalourile în stilul Craftsman, unde trăiau muncitori și artiști din generație în generație. Cu toate acestea, incendiile care au distrus mii de case riscă să transforme această zonă într-un teritoriu accesibil doar celor bogați, întrucât criza locativă existentă în regiune ar putea fi amplificată de aceste tragedii.

The Media has been largely focused on the Palisades fires. #Altadena’s historic Black neighborhood has been devastated by the Eaton Fire.

Before the fire, Altadena boasted a Black homeownership rate of 81.5%—nearly double the national average. Rebuilding and recovery efforts… pic.twitter.com/5X1TDMfY17