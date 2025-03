Lovitura primită de SUA în prelungirile semifinalei și bucuria nebună a panamezilor VIDEO

Tentativa Statelor Unite de a obţine al patrulea titlu consecutiv în Liga Naţiunilor CONCACAF a luat sfârşit în semifinale, echipa SUA fiind învinsă de Panama cu 1-0, după un gol marcat de Cecilio Waterman în minutele de prelungire.

Panama a petrecut cea mai mare parte a meciului apărându-se, dar a profitat de o greşeală a americanilor în minutul 90+4, prin Waterman.

A urmat o bucurie nebună a jucătorilor panamezi, care au sărbătorit sufocându-l pe celebrul Thierry Henry, aflat în spatele porții în postura de comentator.

În finala de duminică, Panama va juca împotriva Mexicului, care a învins în semifinale Canada cu 2-0 în California, graţie unei duble a atacantului lui Fulham Raul Jimenez ('1, '75).

Tot duminică, SUA va înfrunta Canada în meciul pentru locul al treilea.

🚨🌎 Panama players rush to celebrate with Thierry Henry after scoring the 95th-minute winner against the USA. 😅pic.twitter.com/KTYzhCn3i4