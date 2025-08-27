Mesajul SUA de Ziua Independenței Republicii Moldova. Marco Rubio: „Așteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori” VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 27 August 2025, ora 12:56
189 citiri
Mesajul SUA de Ziua Independenței Republicii Moldova. Marco Rubio: „Așteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori” VIDEO
Secretarul de stat Marco Rubio FOTO: X/@SecRubio

Washingtonul a felicitat miercuri, 27 august, Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței, subliniind - într-un context politic tensionat de interferențele Rusiei - dorința de a aprofunda legăturile bilaterale.

Secretarul de stat Marco Rubio, dar și noul reprezentant diplomatic al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje de susținere, cel din urmă adresându-se în limba română.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Moldovei cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenței. De când Moldova și-a dobândit suveranitatea, țările noastre au fost solidare în a sprijini libertatea, democrația și un viitor sigur și prosper”, se arată în mesajul lui Marco Rubio publicat pe site-ul Departamentului de Stat.

Șeful diplomației americane transmite că „Statele Unite apreciază parteneriatul puternic cu Moldova”.

„Ne menținem angajamentul de a conlucra pentru a încuraja dialogul deschis, a promova creșterea economică și a susține suveranitatea națională”, adaugă Marco Rubio.

Oficialul american dă asigurări în mesajul său că „Statele Unite și Moldova împărtășesc un angajament clar de a construi un viitor mai sigur, mai puternic și mai prosper. În această zi specială, onorăm reziliența și determinarea poporului moldovean și așteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori”, transmite șeful Departamentului de Stat american, care este totodată consilierul președintelui Donald Trump pe probleme de securitate națională.

La rândul său, diplomatul american Nick Pietrowicz, noul însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Chișinău, numit la începutul lunii august, a transmis un mesaj video în limba română, postat pe rețelele sociale.

„Aș dori să felicit toți cetățenii Republicii Moldova cu ocazia aniversării a 34 de ani de la proclamarea independenței. Este o zi în care celebrăm curajul, spiritul și tradițiile unice care fac țara atât de specială. SUA sunt mândre să vă fie alături în timp ce continuați să construiți un viitor democratic, prosper și sigur”, spune diplomatul. „Nu este prima dată când celebrez acest eveniment important în țara dvs. frumoasă. Am avut norocul să activez în Moldova în trecut și sunt foarte onorat să revin aici”, mărturisește acesta.

