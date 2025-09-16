Șeful diplomației americane: Incursiunile Rusiei cu drone în spațiul aerian NATO au rolul de a slăbi adversarii. Europa trebuie să impună propriile sancțiuni

Statele Unite privesc incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian NATO drept un semn al unui „război prelungit”, menit să erodeze treptat rezistența adversarilor. Declarația aparține secretarului de stat american Marco Rubio, într-un interviu acordat Fox News.

Oficialul american a respins ideea că aceste acțiuni îl fac pe Vladimir Putin să pară mai puternic. „Nu sunt decât o dovadă a motivului pentru care acest război trebuie să se încheie”, a spus Rubio, avertizând că „războaiele escaladează de obicei, devin mai rele, nu mai bune”.

Rubio a recunoscut că atacurile fac parte dintr-un ciclu de represalii, subliniind că și Ucraina lovește periodic ținte din interiorul Rusiei. În opinia sa, aceste operațiuni cu drone, „departe de linia frontului”, nu schimbă raportul de forțe, dar contribuie la uzură și insecuritate.

El a apărat politica administrației Trump, insistând că „nimeni nu a făcut mai mult pentru a încerca să pună capăt războiului decât președintele Trump”, care „a cheltuit un capital politic și o energie considerabile pentru a ajunge la o soluție”.

Presiune pe Europa

Întrebat despre noi sancțiuni, Rubio nu a oferit un calendar clar, precizând că decizia aparține președintelui american. În schimb, a cerut aliaților europeni să își asume mai mult: „Unele țări încă mai cumpără produse rusești, inclusiv petrol. Dacă vor sancțiuni, ar trebui să le impună și ele”.

Declarațiile au venit pe fondul unor noi incidente: la Varșovia, doi cetățeni belaruși au fost reținuți după ce o dronă a fost neutralizată deasupra unor clădiri guvernamentale. În aceeași zi, Marea Britanie și România au convocat ambasadorii Rusiei, denunțând „o încălcare fără precedent a spațiului aerian NATO”.

Vulnerabilitatea NATO în fața războiului cu drone

Iuri Boiecio, președintele organizației umanitare Hope for Ukraine, a declarat pentru Kyiv Post că Occidentul nu este pregătit pentru „un tip de război complet nou”. În opinia sa, doar Rusia și Ucraina au dezvoltat armate adaptate la această realitate tehnologică.

El a dat exemplul unei recente incursiuni cu 19 drone rusești de tip „momeală”, care au costat circa 10.000 de dolari fiecare. Doar câteva au fost doborâte, însă cu rachete ce depășesc 1,5 milioane de dolari bucata. „Este un model de apărare nesustenabil”, a avertizat Boicio, adăugând că NATO ar trebui „să învețe de la instructorii ucraineni cum să câștige războiul dronelor”.

Concluzia sa este sumbră: atacurile rusești cu drone asupra țărilor europene vor continua, pe măsură ce Putin „simte frica atât în Europa, cât și în SUA”.

