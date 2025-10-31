Războiul lui Marco Rubio: cum a renunțat la acordul cu Venezuela și a deschis drumul pentru înlăturarea lui Maduro

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Richard Grenell, s-au întâlnit la Caracas, în palatul prezidențial aurit al liderului venezuelean.

Cei doi au convenit atunci asupra unui schimb: eliberarea a șase cetățeni americani reținuți în Venezuela, în schimbul repatrierii a sute de migranți venezueleni, despre care administrația Trump susținea că ar fi membri ai bandei Tren de Aragua.

A fost prima întâlnire directă dintre un oficial american și Maduro în mai mulți ani — un moment pe care unii l-au văzut ca un pas spre detensionarea relațiilor dintre Washington și Caracas și, eventual, spre redeschiderea accesului la rezervele petroliere ale Venezuelei.

Dar în lunile care au urmat, politica SUA s-a schimbat radical. Potrivit analiștilor, secretarul de stat Marco Rubio a preluat inițiativa și a lansat o campanie agresivă pentru a-l îndepărta pe Maduro de la putere, scrie usatoday.com.

O demonstrație de forță în apele Caraibelor

La nouă luni după acordul Grenell–Maduro, opt nave de război americane patrulează în apropierea coastelor Venezuelei, iar cel mai mare portavion al SUA, USS Gerald Ford, se îndreaptă spre regiune însoțit de trei nave de escortă. În zonă se află aproximativ 10.000 de militari americani.

Bombardiere B-1 și B-52 au zburat de trei ori în ultimele două săptămâni la limita spațiului aerian venezuelean — o demonstrație clară de forță.

Conform estimărilor, 61 de persoane — multe dintre ele venezuelene — au fost ucise în atacuri americane asupra unor ambarcațiuni aflate în apele internaționale. Administrația Trump a afirmat că țintele transportau droguri, dar nu a oferit dovezi publice. Operațiunile, desfășurate fără aprobarea Congresului, au fost descrise de Casa Albă drept parte a unui „conflict armat” cu cartelurile de droguri.

De la diplomație la confruntare

Trump a respins oferta lui Maduro de a permite companiilor americane acces la zăcămintele petroliere venezuelene în schimbul recunoașterii politice. În locul diplomației, Casa Albă a adoptat o strategie de „presiune maximă”, condusă de Rubio.

„Nu există negocieri care să poată avantaja regimul”, a declarat un oficial al administrației Trump la 27 octombrie.

Fostul ambasador Richard Grenell încercase, potrivit unor surse, să obțină concesii economice de la Caracas. Rubio, însă, a blocat aceste discuții, insistând asupra înlăturării complete a regimului Maduro, pe care îl consideră un aliat al Cubei, Rusiei și Chinei.

Analistul Francisco Monaldi, de la Rice University, spune că Rubio a reușit să „reformuleze” dosarul venezuelean pentru Trump — mutând accentul de la democrație și drepturile omului către traficul de droguri și criminalitate transnațională.

Tensiuni economice și politice

Decizia de a renunța la concesiile petroliere a provocat nemulțumiri în rândul companiilor americane interesate să reintre pe piața venezueleană. Surse din industrie spun că o eventuală cădere a regimului ar putea duce la instabilitate și ar bloca investițiile.

Pe 2 septembrie, Trump a anunțat primul atac asupra unei ambarcațiuni din Marea Caraibilor, afirmând că 11 venezueleni au fost uciși. O lună mai târziu, Grenell a fost retras din negocieri.

„Maduro nu este un lider legitim, ci un fugar al justiției americane”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Piggot, pe 28 octombrie.

Un scenariu care amintește de 2019

Planuri de a-l înlătura pe Maduro au existat și în primul mandat al lui Trump. În 2019, Washingtonul l-a recunoscut pe Juan Guaidó drept președinte interimar al Venezuelei. Mișcarea, susținută activ de Rubio, a eșuat după ce armata venezueleană a rămas loială lui Maduro.

De atunci, Rubio a continuat să fie una dintre vocile cele mai critice la adresa regimului. Fiul unor imigranți cubanezi, el a denunțat constant ceea ce numește „dictatura în stil cubanez” a lui Maduro și a sprijinit opoziția condusă de María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

Machado susține acum că o intervenție militară internațională ar putea fi calea spre restaurarea democrației în Venezuela.

Riscuri umanitare și juridice

Atacurile maritime americane ridică semne de întrebare privind legalitatea și proporționalitatea acțiunilor. Printre victime s-ar afla și pescari columbieni și ecuadorieni, potrivit autorităților din regiune.

Administrația Trump susține că ambarcațiunile transportau fentanil, substanța responsabilă pentru majoritatea deceselor prin supradoză în SUA. Dar experți antidrog afirmă că nu există dovezi care să lege aceste nave de traficul cu fentanil.

„Majoritatea drogurilor ajung în Statele Unite prin puncte legale de trecere la granița cu Mexicul”, spune Mike Vigil, fost șef al operațiunilor internaționale din cadrul DEA. „Loviturile asupra unor bărci nu vor opri fluxul.”

De asemenea, el respinge ideea că gruparea venezueleană Tren de Aragua ar fi implicată în transporturi maritime: „Nu operează pe mare și nu controlează rutele de trafic de droguri.”

O criză cu potențial exploziv

Termenul legal de 60 de zile pentru ca SUA să declare oficial un război sau să oprească atacurile se apropie de final. Trump a lăsat de înțeles că ar putea autoriza lovituri terestre pe teritoriul Venezuelei.

În 2019, unii consilieri l-au convins să nu o facă. „Atunci existau oameni în jurul lui care spuneau: ”Domnule președinte, nu este o idee bună”, ” afirmă Evan Ellis, profesor la U.S. Army War College. „De data aceasta, nu pare să mai fie cineva care să spună asta.”

