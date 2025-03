Tot mai multe state avertizează în legătură cu călătoriile în SUA. „Poți fi pasibil de arestare”

Regatul Unit și-a actualizat joi avertismentele de călătorie pentru cetățenii britanici care intenționează să călătorească în Statele Unite, subliniind consecințele severe pentru cei care încalcă legile americane privind imigrația.

Avertismentul vine la doar o zi după ce Germania și-a actualizat recomandările de călătorie după ce trei dintre cetățenii săi au fost reținuți la intrarea în SUA, scrie The Hill.

Biroul de Externe al Marii Britanii a confirmat la începutul acestei luni că oferă sprijin unui cetățean britanic reținut în SUA după ce au circulat rapoarte despre o femeie reținută la graniță, a informat Reuters.

În noile recomandări, autoritățile britanice le cer cetățenilor să respecte cu strictețe condițiile de intrare, inclusiv cerințele legate de viză.

„Autoritățile din SUA stabilesc și aplică regulile de intrare strict”, a spus biroul. „Poți fi pasibil de arestare sau detenție dacă încalci regulile.”

Potrivit versiunilor arhivate ale site-ului web al Regatului Unit, ghidul de la începutul lunii februarie a declarat doar că autoritățile americane „setează și aplică reguli de intrare”, a informat Reuters.

Germania a anunțat săptămâna aceasta că investighează cazurile celor trei cetățeni germani cărora li s-a refuzat accesul și care au fost plasați în detenție la granița de sud a SUA.

Ads

Ulterior, autoritățile germane au actualizat avertismentele de călătorie, precizând că deținerea unui sistem electronic de autorizare a călătoriei (ESTA) sau a unei vize nu garantează automat intrarea în SUA, decizia finală aparținând oficialilor americani de frontieră.

De asemenea, o actriță canadiană a relatat recent că a fost reținută de Immigration and Customs Enforcement (ICE), potrivit unui raport al The New York Times.

Aceste rețineri generează îngrijorare în rândul țărilor aliate, în contextul în care administrația Trump promite măsuri stricte pentru a combate imigrația ilegală.

Ads